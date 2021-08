Bai­ers­dorf. Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­de durch den Inha­ber einer Tank­stel­le in Bai­ers­dorf, ein Tank­be­trug bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land gemel­det. Eine unbe­kann­te Per­son hat­te im Wert von über 70,- Euro getankt und war anschlie­ßend davon­ge­fah­ren, ohne zuvor die Rech­nung zu beglei­chen. Anhand des Kenn­zei­chens konn­te die Per­son ermit­telt wer­den. Die­se gab an, vor lau­ter Stress ver­ges­sen zu haben, zu bezah­len. Umge­hend wur­de der Betrag bei der Tank­stel­le begli­chen, sodass dem Tank­stel­len­in­ha­ber kei­ner­lei Scha­den entstand.