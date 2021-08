Mit dem 2. Inter­na­tio­na­len Clas­sic Grand Prix fin­det am 5. Sep­tem­ber 2021 ein Groß­ereig­nis für jeden Old­ti­mer-Fan und Lieb­ha­ber histo­ri­scher Automobile

in Bay­reuth statt. Zwei Wer­tungs­fahr­ten füh­ren dabei ins Fich­tel­ge­bir­ge und in die Frän­ki­sche Schweiz. Beim abend­li­chen High­light, der Dri­vers Night, werden

neben den Fah­re­rin­nen und Fah­rern sowie deren Beglei­tung auch exter­ne Gäste dabei sein kön­nen. Star-und Fern­seh­kö­che berei­ten dann acht Köstlichkeiten

live und frisch zu. Unter ande­rem kochen TV-Koch Mike Süsser, Bri­an Bojsen, Juror der ZDF-Küchen­schlacht, Jens Kir­chen­witz, der Kulinarikchef

der Robin­son Clubs, der Kon­di­tor-Welt­mei­ster Bernd Sie­fert und Seba­sti­an Hof­mann, der Küchen­chef des Land­ho­tels Kro­ne in Eschen­tal für die Gäste.

Neben dem Wel­co­me-Apé­ri­tif und dem musi­ka­li­schen Rah­men­pro­gramm ent­hält das Menü Cevi­che vom Eis­ka­bel­jau „Wild Scan­di­na­vi­an Way“, Tata­ki vom Yel­low Fin Thu­na, Man­go, Kraut, Yuzu­ma­yon­nai­se, Hoisin-Media Peking Ente mit spi­cy Perl­grau­pen­r­i­sot­to & Chi­li­crunch, Min­ced Rin­der­fi­let mit Röst­zwie­beln und

Eis­berg, gebacke­nes Par­me­sanei mit Gra­na Pada­no & Ser­ra­no, Hawai­ian Wrap/​Hand­ma­de Nudeln vom wei­ßen Trüf­fel mit Stau­den­sel­le­rie sowie Scho­ko­la­den­mousse & Vanil­le-Cremeu­x/­Li­met­ten-Wal­nuss.

Tickets für die Dri­vers Night gibt´s zum Preis von € 89,- bei okticket​.de und über die Web­site bay​reuth​-tou​ris​mus​.de.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH, Opern­stra­ße 22, 95444 Bay­reuth, Mario Brun­ner, Tel. +0921 885 759, mario.​brunner@​bayreuth-​tourismus.​de, www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de