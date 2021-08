Impf­zen­trum: Bis­her 314.468 Imp­fun­gen durch­ge­führt – zahl­rei­che „offe­ne“ und mobi­le Termine

In der Stadt Erlan­gen und im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt wur­den in der 32. Kalen­der­wo­che 8.193 Coro­na-Schutz­imp­fun­gen durch­ge­führt. Davon ent­fal­len 4.760 Imp­fun­gen auf das Impf­zen­trum in der Erlan­ger Sedan­stra­ße und die drei Außen­stel­len in Her­zo­gen­au­rach, Höchstadt/​Aisch bzw. Ecken­tal sowie auf Son­der­ak­tio­nen, 3.433 Imp­fun­gen wur­den bei Haus­ärz­tin­nen und Haus­ärz­ten in Stadt und Land­kreis vorgenommen.

Somit wur­den ins­ge­samt seit Beginn (KW 53/2020) 314.468 Imp­fun­gen in Erlan­gen und im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt ver­ab­reicht. Ins­ge­samt haben 154.999 Per­so­nen die Zweit­imp­fung erhal­ten und damit den vol­len Schutz (Quo­te min­de­stens eine Imp­fung: 63,3 Pro­zent; Quo­te Zweitimpfung/​vollständiger Schutz: 61,5 Pro­zent). Die­se Zah­len ent­hal­ten auch die Imp­fun­gen von klei­ne­ren und mitt­le­ren Betrie­ben, die unter­stüt­zend durch das Impf­zen­trum durch­ge­führt wur­den, sowie betrieb­li­che Imp­fun­gen durch nie­der­ge­las­se­ne Ärz­tin­nen und Ärz­te. Zu den Imp­fun­gen, die durch ange­stell­te Betriebs­ärz­tin­nen und Betriebs­ärz­te bzw. betriebs­ärzt­li­che Dien­ste unab­hän­gig vom Impf­zen­trum durch­ge­führt wur­den, lie­gen der Stadt Erlan­gen kei­ne voll­stän­di­gen Zah­len vor.

Das Impf­zen­trum Erlan­gen/Er­lan­gen-Höchstadt macht noch ein­mal auf die regel­mä­ßi­gen „offe­nen Impf­ta­ge“ auf­merk­sam, zu denen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ohne Ter­min und Vor­anmel­dung erschei­nen kön­nen. Mit­zu­brin­gen sind ledig­lich ein Aus­weis­do­ku­ment, der Impf­pass – falls vor­han­den – und eine Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung eines Erzie­hungs­be­rech­tig­ten bei 16- und 17-Jährigen.

Die näch­sten Termine

Impf­zen­trum Erlan­gen (Sedan­stra­ße 1):

Diens­tag, 17. August, von 13:30 bis 19:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & Johnson)

Frei­tag, 20. August, von 13:30 bis 19:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & Johnson)

Mon­tag, 23. August, von 11:00 bis 13:00 Uhr (Moder­na und John­son & Johnson)

Außen­stel­le Höchstadt/​Aisch (Am Aisch­park 8):

Frei­tag, 20. August, von 13:00 bis 17:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & Johnson)

Außen­stel­le Ecken­tal (Pfarr­gar­ten 1):

Don­ners­tag, 19. August, von 12:30 bis 17:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & Johnson)

Außen­stel­le Her­zo­gen­au­rach (Burg­stal­ler Weg):

Diens­tag, 17. August, von 9:30 bis 17:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & Johnson)

Sams­tag, 21. August, von 9:30 bis 17:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & Johnson).

Auch die mobi­len Impf­teams sind in den näch­sten Tagen im Stadt­ge­biet und im Land­kreis unter­wegs und fah­ren fol­gen­de Ein­rich­tun­gen an (ver­ab­reicht wird jeweils Bio­N­Tech und John­son & Johnson):

Diens­tag, 17. August, von 14:00 bis 17:00 Uhr, Treff­punkt Röthel­heim­park (Schenk­stra­ße 111, Erlangen)

Mitt­woch, 18. August, von 11:00 bis 17:00 Uhr, Adi­das Out­let (Olym­pia­ring 2, Herzogenaurach)

Don­ners­tag, 19. August, von 11:00 bis 17:00 Uhr, Sport Hoff­mann Out­let (Zep­pe­lin­stra­ße 1, Herzogenaurach)

Frei­tag, 20. August, von 11:00 bis 17:00 Uhr, Puma Out­let (Puma Way, Herzogenaurach)

Frei­tag, 20. August, von 12:00 bis 20:00 Uhr, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, Erlangen)

Sams­tag, 21. August, von 12:00 bis 20:00 Uhr, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, Erlangen).

Die Stadt Erlan­gen betreibt das gemein­sa­me Impf­zen­trum für Erlan­gen (kreis­frei) und den Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt. Es befin­det sich in den Räu­men des ehe­ma­li­gen Inter­sport Eisert in Erlan­gen (Nägels­bach-/Sedan­stra­ße). Im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt gibt es drei Außen­stel­len. Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.