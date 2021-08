Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Wahl­pla­ka­te beschädigt

Am Sams­tag wur­de die Erlan­ger Poli­zei davon in Kennt­nis gesetzt, dass im Bereich an der Nürn­ber­ger Stra­ße / Süd­li­che Stadt­mau­er­stra­ße meh­re­re Pla­ka­te beschä­digt wur­den. Ins­ge­samt wur­den in der Nacht vom Frei­tag auf den Sams­tag drei Pla­ka­te zur Bun­des­tags­wahl meh­re­rer Par­tei­en durch einen unbe­kann­ten Täter beschä­digt bzw. her­un­ter­ge­ris­sen. Der Sach­scha­den bezif­fert sich auf rund 120 €. Bis­lang lie­gen kei­ne Täter­hin­wei­se vor.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen Land

Ver­kehrs­un­fall

Kalch­reuth – Am 15.08.21, 10:50 Uhr kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall in der Käs­was­ser­stra­ße zwi­schen einem Pkw und einem Motor­rad. Der Pkw-Fah­rer bog am Orts­ein­gang Käs­was­ser nach links in die Kauf­lei­te ab und über­sah den ent­ge­gen­kom­men­den Krad­fah­rer einer Har­ley­Da­vid­son. Das Krad stieß dabei gegen den Pkw und wur­de stark beschä­digt. Der Motor­rad­fah­rer wur­de mit mit­tel­schwe­ren Ver­let­zun­gen in die Uni­kli­nik Erlan­gen ein­ge­lie­fert. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Unbe­kann­ter Täter ver­kratzt meh­re­re Fahrzeuge

Ecken­tal – In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag (14.08.2021 – 15.08.2021) ver­kratz­te ein unbe­kann­ter Täter am Ten­nis­club Ecken­tal meh­re­re Fahr­zeu­ge. Der Geschä­dig­te Hal­ter stell­te sei­nen Pkw und sein Wohn­mo­bil im Rah­men einer Ver­eins­fei­er am dor­ti­gen Park­platz ab. Am Sonn­tag­mor­gen stell­te er die Beschä­di­gun­gen fest. Dabei hat der unbe­kann­te Täter bei­de Sei­ten der zwei Fahr­zeu­ge kom­plett ver­kratzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den im hohen vier­stel­li­gen Bereich. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land zu mel­den Tel.: 09131/760 514.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höchstadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -