Gast­stät­ten kön­nen sich bis zum 25. August 2021 beteiligen.

Erlan­gen-Höchstadt. Die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt plant für das Jahr 2022 eine Neu­auf­la­ge ihrer Bier­kel­ler-und Bier­gar­ten­bro­schü­re. Betei­li­gen kön­nen sich Gastro­no­mie­be­trie­be aus dem Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt, die noch nicht in der Bro­schü­re auf­ge­führt sind. In der aktu­el­len Aus­ga­be sind 45 Gastro­no­mie­be­trie­be aus dem Land­kreis geli­stet. „Mit der Neu­auf­la­ge wol­len wir sowohl den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern wie auch den Tou­ri­sten eine Ori­en­tie­rungs­hil­fe über die vie­len Bier­kel­ler und Bier­gär­ten im Land­kreis an die Hand geben“, erklärt Wirt­schafts­för­de­rer Tho­mas Wächt­ler. Der Ein­trag in das Ver­zeich­nis ist kostenlos.

Die aktu­el­le Bro­schü­re ist bei allen teil­neh­men­den Gast­stät­ten und im Land­rats­amt Erlan­gen und in der Dienst­stel­le Höchstadt erhält­lich. Zudem ist sie online unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/media/9762/2021–06_bierkeller-jl.pdf abrufbar.

Regi­strie­rung ab sofort möglich

Inter­es­sier­te Gast­stät­ten­be­trei­ber kön­nen sich auf der Home­page des Land­rats­am­tes unter https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​l​e​b​e​n​-​i​n​-​e​r​h​/​e​s​s​e​n​-​t​r​i​n​k​e​n​-​u​e​b​e​r​n​a​c​h​t​en/ den Rück­mel­de­bo­gen für die Bro­schü­re her­un­ter­la­den. Das aus­ge­füll­te For­mu­lar kann bis Mitt­woch, 25. August 2021 per E‑Mail an wirtschaftsfoerderung@​erlangen-​hoechstadt.​de, per Post an die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt, Nägels­bach­str. 1, 91052 Erlan­gen, oder per Fax an die 09131/803–491273 ein­ge­reicht werden.

Bei Rück­fra­gen steht Gün­ter Hopf von der Wirt­schafts­för­de­rung unter der Tele­fon­num­mer 09131/803‑1273 oder per E‑Mail über guenter.​hopf@​erlangen-​hoechstadt.​de ger­ne zur Verfügung.