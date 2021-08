Göß­manns­berg. Am Sonn­tag­abend über­hol­te ein 21-jäh­ri­ger Mann mit sei­ner KTM zwi­schen Ober­fel­len­dorf und Göß­manns­berg einen Pkw. Beim Wie­der­ein­sche­ren kam er ins Schlin­gern, kam zu weit nach rechts und mach­te eine Bruch­lan­dung in der angren­zen­den Wie­se. Der Zwei­rad­fah­rer wur­de schwer­ver­letzt ins Kli­ni­kum nach Forch­heim gebracht. An sei­nem Fahr­zeug ent­stand ein Scha­den in Höhe von 3000 Euro.