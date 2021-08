Im Rah­men einer klei­nen Fei­er­stun­de über­reich­te Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm im Bei­sein lang­jäh­ri­ger Weg­ge­fähr­ten dem Bezirks­tags­prä­si­den­ten a.D. Edgar Sitz­mann die Ehren­me­dail­le des Bezirks Ober­fran­ken in Gold.

In sei­ner Lau­da­tio hob Schramm das viel­fäl­ti­ge Wir­ken des lang­jäh­ri­gen Kom­mu­nal­po­li­ti­kers Edgar Sitz­mann für Ober­fran­ken im All­ge­mei­nen und den Bezirk Ober­fran­ken im Beson­de­ren her­vor: „Über vier Jahr­zehn­te im Dienst der kom­mu­na­len Selbst­ver­wal­tung auf allen drei Ebe­nen – Erster Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Unter­stein­ach und des Mark­tes Burg­wind­heim, Stadt­rat und Kreis­rat in Bam­berg und nicht zuletzt 33 Jah­re im Bezirks­tag von Ober­fran­ken, davon 21 Jah­re als des­sen Prä­si­dent. Mei­ne sehr geehr­ten Damen und Her­ren, bei nur weni­gen Per­sön­lich­kei­ten ist die Defi­ni­ti­on der beson­ders hohen Ver­dien­ste um den Bezirk Ober­fran­ken wohl so unstrit­tig wie bei Edgar Sitz­mann“, beton­te Schramm in sei­nen Aus­füh­run­gen, in denen er auch das immense ehren­amt­li­che Enga­ge­ment des lang­jäh­ri­gen Bezirks­tags­prä­si­den­ten würdigte.

INFO:

Der Bezirks­tag von Ober­fran­ken sprach sich ein­stim­mig für die Ver­lei­hung der Ehren­me­dail­le in Gold an Bezirks­tags­prä­si­dent a. D. Edgar Sitz­mann aus. Die Ehren­me­dail­le in Gold ist die höch­ste Aus­zeich­nung des Bezirks Ober­fran­ken. Sie kann nur an Per­sön­lich­kei­ten ver­lie­hen wer­den, die sich um Ober­fran­ken beson­ders hohe Ver­dien­ste erwor­ben haben. Der­zeit gibt es mit Alt­be­zirks­tags­prä­si­dent Dr. Gün­ther Denz­ler einen wei­te­ren leben­den Trä­ger der Ehren­me­dail­le in Gold. Bis­he­ri­ge Trä­ger der Ehren­me­dail­le in Gold waren die bei­den bereits ver­stor­be­nen Bezirks­tags­prä­si­den­ten Hans Roll­wa­gen (1954–1962) und Anton Her­gen­rö­der (1962–1982).