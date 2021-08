Mem­mels­dorf: Am Sams­tag­abend wur­de ein BMW-Fah­rer von der tief­ste­hen­den Son­ne geblen­det und ver­ur­sach­te einen schwe­ren Unfall. Der 73 Jäh­ri­ger fuhr die abknicken­de Vor­fahrt von der Traut­mann­stra­ße in die Mer­ken­dor­fer Stra­ße gera­de­aus wei­ter und stieß hier­bei mit einem 84-jäh­ri­gen Krad­fah­rer zusam­men. Die­ser stürz­te auf die Fahr­bahn und wur­de schwer­ver­letzt ins Kli­ni­kum ein­ge­lie­fert. Zudem wur­de die Bei­fah­re­rin des Unfall­ver­ur­sa­cher leicht ver­letzt. An den bei­den Fahr­zeu­gen, die jeweils abge­schleppt wer­den muss­ten, ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von ca. 15000,- Euro.