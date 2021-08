Titel der Veranstaltung:

Blue Train Orchestra

„Wir sind noch da!“

Unter­ti­tel:

Jazz-Konzert

Ort:

Kul­tur­fa­brik KUFA – Kul­tur für Alle; Ohm­stra­ße 3; 96050 Bamberg

Datum: So. 17.10.21

Uhrzeit:17:00

Ver­an­stal­ter:

KUFA-Bamberg

kufa@​lebenshilfe-​bamberg.​de

Ein­tritt:

regu­lär: 12 Euro

ermä­ßigt: 8 Euro

Web­sei­te zur Veranstaltung:

www​.kufa​-bam​berg​.de

Web­sei­te Tickets:

www​.bvd​-ticket​.de

Zum Pres­se-Foto:

Foto­graph: Städ­ti­sche Musik­schu­le Bamberg

Foto­un­ter­schrift: Blue Train Orchestra

Ver­an­stal­tungs­be­schrei­bung:

Nach lan­ger pan­de­mie­be­ding­ter Pau­se, in der gar nicht oder nur in den ein­zel­nen Sät­zen geprobt wer­den konn­te, möch­te das BTO in sei­nem 25. Jahr end­lich wie­der im Gan­zen auf die Büh­ne! Seit 21 Jah­ren gelei­tet von dem Jazz-Trom­pe­ter Seba­sti­an Strem­pel prä­sen­tiert die Band einen Quer­schnitt durch ihr brei­tes und viel­sei­ti­ges Reper­toire, das von Klas­si­kern der Big-Band-Lite­ra­tur bis zu moder­nen Funk- und Latin-Arran­ge­ments reicht. Der Lei­ter des BTO, Seba­sti­an Strem­pel, ver­fügt selbst über mehr als 25 Jah­re Erfah­rung in Big-Bands im In- und Aus­land, er ist seit 1997 Mit­glied des Orche­ster Pepe Lien­hard, der Begleit­band von Udo Jür­gens und in der Thi­lo Wolf Big Band. Ver­stärkt wird die Band durch den Sän­ger Uwe Engel­brecht aus Schweinfurt.