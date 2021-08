Bam­berg. Tho­mas Wolfschmidt, Geschäfts­füh­rer der Wolfschmidt Ver­sor­gungs-Syste­me GmbH + Co. KG, hat im Rah­men der Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Innung Sani­tär, Hei­zungs- und Kli­ma­tech­nik Bam­berg das Ehren­zei­chen in Sil­ber und die Ver­lei­hungs­ur­kun­de des Fach­ver­bands Sanitär‑, Hei­zungs- und Kli­ma­tech­nik Bay­ern erhal­ten. Die Aus­zeich­nung wür­digt Wolfschmidts lang­jäh­ri­ge, ehren­amt­li­che Ver­dien­ste um das Baye­ri­sche SHK-Hand­werk. Tho­mas Wolfschmidt ist seit 2011 im Tarif­aus­schuss des Fach­ver­bands sowie als lang­jäh­ri­ges Mit­glied des erwei­ter­ten Vor­stands in der Bam­ber­ger Innung ehren­amt­lich aktiv. Leo Vor­an, Ober­mei­ster der SHK-Innung Bam­berg und der stellv. Ober­mei­ster Tho­mas Grie­bel gra­tu­lier­ten per­sön­lich und wünsch­ten für die Zukunft wei­ter­hin viel Erfolg und freund­schaft­li­che Zusammenarbeit.