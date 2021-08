Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner infor­miert sich über den Stand des Pilot­pro­jek­tes „Umgang mit geo­gen erhöh­ten Stoff­ge­hal­ten“ des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Umwelt und Verbraucherschutz

Dar­um, wie Gemein­den, Bau­her­ren und öffent­li­che Bau­trä­ger künf­tig Boden­aus­hub ver­mehrt regio­nal ver­wer­ten kön­nen, geht es bei einem Pilot­pro­jekt im Land­kreis Lich­ten­fels. Dazu wer­den die ver­schie­de­nen Böden erst­mals in Bay­ern auf Land­kreis­ebe­ne detail­liert auf ihre natür­li­chen Stoff­ge­hal­te unter­sucht. Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner ist gespannt, wie die Ergeb­nis­se für die Bau­wirt­schaft prak­ti­ka­bel dar­ge­stellt wer­den kön­nen. Bei einem Orts­ter­min in den Main­au­en zwi­schen Reun­dorf und Wein­gar­ten infor­mier­te er sich jüngst bei Pro­jekt­lei­ter Uwe Geuß vom Lan­des­amt für Umwelt (LfU) über den Stand des mit 870.000 Euro geför­der­ten Pilotprojektes.

Seit April die­ses Jah­res ist das LfU fast täg­lich im Land­kreis Lich­ten­fels unter­wegs und nimmt Boden­un­ter­su­chun­gen vor. Die rund 250 Unter­su­chungs­stand­or­te wur­den im Vor­feld anhand der vor­lie­gen­den Kar­te der Boden­aus­gangs­ge­stei­ne ermit­telt, um einen mög­lichst flä­chen­decken­den Über­blick über die geo­gen beding­ten Stoff­ge­hal­te im Boden zu erhalten.

Mit einem Bohr­ham­mer wird eine Pro­ben­nah­me­son­de einen Meter tief in den Boden getrie­ben und schicht­wei­se Boden­ma­te­ri­al ent­nom­men. Die­ses wird anschlie­ßend im LfU-Labor auf Schwer­me­tal­le und wei­te­re Boden­pa­ra­me­ter hin untersucht.

Pro­ben an 109 Standorten

„Mitt­ler­wei­le wur­den Boden­ana­ly­sen von 109 Stand­or­ten vor­ge­nom­men“, berich­te­te Uwe Geuß beim Orts­ter­min. „Die Ana­ly­tik zeigt, dass lokal im Boden für die Ele­men­te Arsen, Cad­mi­um, Chrom, Nickel, Thal­li­um und Zink punk­tu­ell durch­aus erhöh­te Gehal­te vor­lie­gen!“, fasst der Fach­mann die bis­he­ri­gen Ergeb­nis­se zusam­men. Die Bepro­bun­gen sol­len bis Ende 2021/​Anfang 2022 abge­schlos­sen sein.

Im 1. Quar­tal 2022 liegt der Schwer­punkt bei der Bewer­tung der Ana­lysen­er­geb­nis­se. „Von gro­ßem Inter­es­se sind dabei geo­che­mi­sche Ähn­lich­kei­ten der ein­zel­nen Boden­ein­hei­ten, die in den geplan­ten Über­sichts­kar­ten für Ober­bo­den (Humus) sowie Unter­bo­den und Unter­grund zusam­men­ge­fasst wer­den könn­ten, was zu einer deut­li­chen Ver­ein­fa­chung füh­ren würde.“

Von gro­ßer Bedeu­tung für Häus­le­bau­er und Baufirmen

Land­rat Meiß­ner zeigt sich begei­stert, was das LfU mit dem Pilot­pro­jekt errei­chen möch­te: „Die Unter­su­chun­gen haben gro­ße Bedeu­tung für unse­re Häus­le­bau­er und Bau­fir­men im Land­kreis, denn sie wür­den zu einer deut­li­chen Redu­zie­rung der Ent­sor­gungs­ko­sten füh­ren!“, stellt der Land­rat her­aus. Er hofft, dass die Kar­ten­dar­stel­lun­gen eine hohe Pra­xis­taug­lich­keit haben. „Die Hin­weis­kar­ten müs­sen leicht ver­ständ­lich auf­ge­baut wer­den und mög­lichst ein­fach hand­hab­bar sein“, ist sein Anspruch. „Ziel muss es sein, Erd­aus­hub aus Bau­pro­jek­ten ohne kosten­in­ten­si­ve Bepro­bung des Mate­ri­als inner­halb des Kreis­ge­bie­tes wie­der­ver­wen­den zu können!“

Pro­jekt­lei­ter Geuß dank­te Land­rat Meiß­ner für die umfang­rei­chen Vor­ar­bei­ten, die die Mit­ar­bei­ter des Land­rats­am­tes im Vor­feld erle­di­gen muss­ten. So wur­den etwa sämt­li­che Bebau­ungs­plä­ne zusam­men­ge­stellt, umfang­rei­che Recher­chen über vor­han­de­ne Boden­ana­ly­sen durch­ge­führt, die Grund­stücks­ei­gen­tü­mer ermit­telt und infor­miert, Unter­la­gen über die im Boden ver­leg­te Lei­tun­gen eru­iert und die Ansprech­part­ner in den Kom­mu­nen ermit­telt. „Ohne die­se Zuar­beit wäre das Pilot­pro­jekt nicht zu rea­li­sie­ren gewe­sen und wür­de nicht so gut lau­fen“, lob­te Geuß die Unterstützung.

Land­rat Meiß­ner dank­te vor allem den Land­wir­ten, die den Unter­su­chun­gen größ­ten­teils bereit­wil­lig zuge­stimmt haben. Er hat­te sich 2019 mit Erfolg beim Staats­mi­ni­ste­ri­um für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz (StMUV) dafür ein­ge­setzt, den Land­kreis Lich­ten­fels als Pilot­land­kreis für das Pilot­pro­jekt „Umgang mit geo­gen erhöh­ten Stoff­ge­hal­ten“ auszuwählen.

Das StMUV stellt die finan­zi­el­len Mit­tel in Höhe von 870.000 Euro zur Ver­fü­gung und för­dert somit das Pilot­pro­jekt zu 100 Pro­zent. Der Abschluss des Pro­jekts mit der Vor­stel­lung der Hin­weis­kar­ten ist für Ende 2022 geplant. Für Rück­fra­gen steht am Land­rats­amt Lich­ten­fels der zustän­di­ge Koor­di­na­tor Mar­tin Dirauf unter der Tele­fon­num­mer 09571/18–3413 ger­ne zur Verfügung.