Im Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm der Stadt Bay­reuth gibt es noch freie Plät­ze. Mäd­chen und Jun­gen im Alter von sechs bis 16 Jah­ren kön­nen noch ange­mel­det wer­den. Der Nach­mel­de­zeit­raum läuft noch bis Sonn­tag, 15. August, bis 18 Uhr.

Sport­be­gei­ster­te Kin­der und Jugend­li­che kön­nen sich zum Bei­spiel noch für Kur­se in den Sport­ar­ten Kara­te, Bad­min­ton, Tae­kwon-Do, Selbst­ver­tei­di­gung oder Ten­nis anmel­den. Aber auch bei den Ent­decker­tou­ren in der Ere­mi­ta­ge unter dem Mot­to „Viel Grün und was dahin­ter steckt…“, der Rad­tour „Bay­reuth by bike“ oder einer Füh­rung in der Stadt­gärt­ne­rei mit dem Titel „Schau­en, wie es wächst…“ sind noch Plät­ze frei.

Das Kurs­pro­gramm mit allen Ein­zel­hei­ten ist unter www​.bay​reuth​.feri​pro​.de oder als Link auf www​.fami​li​en​-in​-bay​reuth​.de zu fin­den. Die Anmel­dung erfolgt bequem von Zuhau­se aus über das Online-Por­tal. Das System führt dabei durch alle not­wen­di­gen Schrit­te. Zur Bestä­ti­gung der gebuch­ten Kur­se erhal­ten die Eltern im Anschluss an die Anmel­dung eine Mail. Die­se muss aus­ge­druckt und von den Eltern unter­schrie­ben am Mon­tag, 16. August, von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, ins Amt für Kin­der, Jugend, Fami­lie und Inte­gra­ti­on im Rat­haus II, Dr.-Franz-Straße 6, gebracht wer­den. Hier muss dann auch gleich die jewei­li­ge Teil­neh­mer­ge­bühr bar bezahlt wer­den. Erst dann ist die Teil­nah­me des Kin­des gewähr­lei­stet und die Anmel­dung gül­tig. Je nach Kurs erhal­ten die Eltern noch wei­te­res Info­ma­te­ri­al sowie Hin­wei­se zum Schutz- und Hygienekonzept.

Auch wei­ter­hin sind alle Kurs­stät­ten des Feri­en­pro­gramms auf dem Online-Stadt­plan der Stadt Bay­reuth ver­zeich­net. Teilnehmer/​innen und Eltern kön­nen sich dort infor­mie­ren, an wel­chen Orten die Kur­se durch­ge­führt wer­den und wie sie am ein­fach­sten dort­hin gelan­gen. Dafür auf www​.bay​reuth​.de den Stadt­plan auf­ru­fen (Rurik Rat­haus, Bür­ger­ser­vice > Online-Dien­ste). Inner­halb der Spar­te „Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm“ kön­nen dann die ver­schie­de­nen Kurs­ka­te­go­rien aus­ge­wählt werden.

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen steht das Amt für Kin­der, Jugend, Fami­lie und Inte­gra­ti­on unter Tele­fon 0921 25–1400 zur Verfügung.