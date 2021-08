Bam­berg, Unte­re Brücke. Ein Betrun­ke­ner 20-Jäh­ri­ger fei­er­te in der Nacht zum Sams­tag, kurz nach Mit­ter­nacht, auf der Unte­ren Brücke in Bam­berg. Durch den Alko­hol beflü­gelt schwang er sich über­mü­tig auf die Brü­stungs­mau­er und woll­te die­se ent­lang lau­fen. Ver­mut­lich auf­grund des Alko­hol­kon­sums trat der Betrun­ke­ne ins Lee­re und fiel von der Brücke, er kam mit schwe­ren Ver­let­zun­gen an Bei­nen und Becken in die Notaufnahme.