Die Stadt Coburg schenkt allen Cobur­ger Kin­der und Jugend­li­chen zwi­schen vier und 16 Jah­ren Gut­schei­ne für das Frei­bad im Aqua­ria. „Beson­ders Kin­dern und Jugend­li­chen hat die Coro­na-Pan­de­mie zu schaf­fen gemacht. Des­halb will die Stadt ihnen einen schö­nen Tag im Aqua­ria zum Plant­schen, Schwim­men und Son­nen­ba­den ermög­li­chen – natür­lich kosten­los,“ erläu­tert Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sauer­teig die Akti­on, die auf eine Initia­ti­ve aus den Rei­hen des Stadt­ra­tes zurückgeht.

Ver­an­stal­tet wird die Akti­on vom „Bünd­nis Coburg – die Fami­li­en­stadt“. „Wir freu­en uns, dass sich zahl­rei­che unse­rer Bünd­nis­part­ner mit den ver­schie­den­sten Ideen betei­li­gen und wir den Kin­dern und Jugend­li­chen somit vie­le tol­le Aktio­nen anbie­ten kön­nen. Bewe­gungs­an­ge­bo­te an Land oder im Was­ser, Bastel­ak­tio­nen, Kin­de­ryo­ga oder Tauch- und Schwimm­ak­ti­vi­tä­ten und vie­les mehr war­ten auf die Kids“, freut sich Bian­ca Haisch­ber­ger, Lei­te­rin der Stab­stel­le „Bünd­nis Coburg – die Fami­li­en­stadt“. „Wäh­rend der Akti­ons­ta­ge haben Kin­der Vor­rang und wir kön­nen, dank der Unter­stüt­zung des Aqua­ria, an jedem die­ser Tage 500 Kin­dern den Ein­tritt garan­tie­ren“, so Haisch­ber­ger wei­ter. Akti­ons­part­ner sind die AOK Coburg, das Domi­no Coburg, der Kin­der­schutz­bund Coburg, die Run­ning Bros Coburg e.V., der Schwimm­ver­ein 1911 e.V., die AUDI BKK und der TV 1848.

Alle Cobur­ger Kin­der und Jugend­li­chen im Alter von 4 bis 16 Jah­re erhal­ten per Post einen Gut­schein für einen frei­en Ein­tritt in das Frei­bad im Aqua­ria Coburg. Die Akti­ons-Mon­ta­ge fin­den am 16.08., 23.08., 30.08., 06.09. und 13.09. statt. Der Gut­schein kann an einem der Akti­ons-Mon­ta­ge an der Kas­se im Aqua­ria abge­ge­ben und ein­ge­löst werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Aktio­nen sowie aktu­el­le Infos bei schlech­ten Wet­ter fin­den Sie unter: www​.coburg​.de/​b​u​e​n​d​n​i​s​-​a​k​t​i​o​n​s​t​age