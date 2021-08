„Ari­zo­na Joel & Friends“ rocken das Ellertal

Die SPD Eller­tal lässt es bei ihrem Som­mer­fest am 13. August musi­ka­lisch rich­tig kra­chen: Auf der Büh­ne vor der Lit­zen­dor­fer Büche­rei wer­den ab 19.00 Uhr „Ari­zo­nas Joel & Friends“ auf­tre­ten und das tra­di­tio­nel­le und belieb­te Fest rocken. „Wir sind rich­tig froh, dass wir die­se tol­le Band nun zum drit­ten Mal ver­pflich­ten konn­ten“, so der Eller­ta­ler SPD-Frak­ti­ons­füh­rer Wolf­gang Heyder. Mit Coun­try, Rock und Oldies wuss­te die Band zu über­zeu­gen und will sich auch 2021 wie­der in die Her­zen und Füße der Fans spie­len. Der Ein­tritt ist frei.

Der rich­ti­ge Name von Ari­zo­na Joel ist Joel McF­a­te. Er kam 1989 als Berufs­sol­dat nach Deutsch­land und ver­lieb­te sich sofort in die deut­sche Spra­che. Nach eini­gen Umwe­gen ver­schlug es ihn nach Bam­berg. Die Lei­den­schaft zur Musik ent­deck­te Ari­zo­na Joel bereits als klei­ner Jun­ge. Aus die­ser Lei­den­schaft ent­stan­den die unter­schied­lich­sten Bands und Ses­si­ons. Es moti­viert ihn immer wie­der mit neu­en Leu­ten Musik zu machen und damit das Publi­kum auf ver­schie­de­ne Arten zu begei­stern. „Ari­zo­na Joel ist so immer wie­der für eine musi­ka­li­sche Über­ra­schung gut“, so Heyder. „Er steht schon immer für Authen­tic Music!“