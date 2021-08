Am Sams­tag, 21. August 2021, fin­det wie­der die belieb­te Som­mer-Pool-Par­ty im Frei­Bad Hof statt. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr kön­nen sich Kin­der und Jung­ge­blie­be­ne bei ver­schie­de­nen Aktio­nen mit einer Mischung aus Olym­pi­schen Spie­len und Fuß­ball-EM aus­to­ben. Der Ein­zel­ein­tritt für Jung und Alt beträgt für alle den gan­zen Tag nur 2 Euro. Natür­lich fin­den die Wett­kämp­fe und Spie­le nur unter Beach­tung aktu­ell gül­ti­ger Hygie­ne­re­geln statt, sodass der Krea­ti­vi­tät und der Geschick­lich­keit der Jugend­li­chen kei­ne Gren­zen gesetzt sind. Das Kon­zept „BADE-Spaß“ der Ver­an­stal­tungs­fir­ma ZEPHY­RUS gewähr­lei­stet einen ord­nungs­ge­mä­ßen Ver­an­stal­tungs­ab­lauf. „Die rich­ti­ge Mischung aus Sicher­heit und Unter­hal­tung ist uns am wich­tig­sten“ erklärt Tim Bei­mel, Geschäfts­füh­rer der Zephy­rus Bäder-Events GmbH.