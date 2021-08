RATTELSDORF/ BREI­TEN­GÜß­BACH, LKR. BAM­BERG. Auf einen dun­kel­grau­en Audi A6 Avant mit den Kenn­zei­chen „BA-VV 2208“ hat­ten es bis­lang unbe­kann­te Täter in den Mor­gen­stun­den des Frei­tags in Rat­tels­dorf abge­se­hen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen hier­zu, wie auch zu einem Kenn­zei­chen­dieb­stahl in der Nacht zum Frei­tag in Brei­ten­güß­bach, auf­ge­nom­men. Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen ent­wen­de­ten die Unbe­kann­ten den Audi am Frei­tag­mor­gen, im Zeit­raum von zir­ka 2.45 Uhr bis gegen 5 Uhr. Der erst drei Jah­re alte Kom­bi stand auf dem Grund­stück eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Flecken­weg in Rat­tels­dorf. Den Unbe­kann­ten gelang es, mit dem Wagen im Zeit­wert von geschätz­ten 40.000 Euro unbe­hel­ligt zu ent­kom­men. Im Zeit­raum von Don­ners­tag­abend, zir­ka 17.30 Uhr, bis Frei­tag­mor­gen, gegen 5.30 Uhr, schlu­gen Die­be auch in Brei­ten­güß­bach zu. In der Bam­ber­ger Stra­ße, in der Nähe der Leon­hard­stra­ße, mon­tier­ten die Täter die bei­den Kenn­zei­chen „BA-HI 789″ von einem VW Tigu­an, der auf der Park­flä­che eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses stand, ab.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei ermit­telt und sucht Zeugen:

· Wer hat in den Mor­gen­stun­den des Frei­tags, ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Flecken­weg in Rat­tels­dorf gesehen?

· Wer kann Hin­wei­se zu dem Ver­bleib des dun­kel­grau­en Audi A6 Avant mit den Kenn­zei­chen „BA-VV 2208“ machen?

· Wer hat im Zusam­men­hang mit dem Kenn­zei­chen­dieb­stahl in der Nacht zum Frei­tag in der Bam­ber­ger Stra­ße in Brei­ten­güß­bach, in der Nähe der Leon­hard­stra­ße, Beob­ach­tun­gen gemacht?

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Kri­po Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.