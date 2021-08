Ohne Anmel­dung und Ter­min zum Imp­fen: Aktu­el­le Angebote

Das Impf­zen­trum Erlan­gen/Er­lan­gen-Höchstadt bie­tet regel­mä­ßig „offe­ne Impf­ta­ge“ an, zu denen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ohne Ter­min und Vor­anmel­dung erschei­nen und sich gegen das Coro­na-Virus imp­fen las­sen kön­nen. Mit­zu­brin­gen ist ledig­lich ein Aus­weis­do­ku­ment, der Impf­pass – falls vor­han­den – und eine Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung eines Erzie­hungs­be­rech­tig­ten bei 16- und 17-Jäh­ri­gen. Zudem ist das Impf­zen­trum mit mobi­len Teams wie­der in Stadt und Land­kreis unterwegs.

Fol­gen­de Ter­mi­ne ste­hen in den näch­sten Tagen im Impf­zen­trum bzw. in den Außen­stel­len zur Ver­fü­gung: Impf­zen­trum Erlan­gen (Sedan­stra­ße 1): Sonn­tag, 15. August, von 13:30 bis 18:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & John­son), Diens­tag, 17. August, von 13:30 bis 19:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & John­son), Frei­tag, 20. August, von 13:30 bis 19:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & John­son), Mon­tag, 23. August, von 11:00 bis 13:00 Uhr (Moder­na und John­son & John­son). Außen­stel­le Höchstadt/​Aisch (Am Aisch­park): Frei­tag, 20. August, von 13:00 bis 17:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & John­son). Außen­stel­le Ecken­tal (Pfarr­gar­ten 1): Don­ners­tag, 19. August, von 12:30 bis 17:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & John­son). Außen­stel­le Her­zo­gen­au­rach (Burg­stal­ler Weg): Diens­tag, 17. August, von 9:30 bis 17:00 Uhr und Sams­tag, 21. August, von 9:30 bis 17:00 Uhr (jeweils Bio­N­Tech und John­son & Johnson).

Auch die mobi­len Impf­teams sind in den näch­sten Tagen im Stadt­ge­biet und im Land­kreis unter­wegs und fah­ren fol­gen­de Ein­rich­tun­gen an: Diens­tag, 17. August, Treff­punkt Röthel­heim­park (Schenk­stra­ße 111, Erlan­gen) von 14:00 bis 17:00 Uhr; Mitt­woch, 18. August, Adi­das Out­let (Olym­pia­ring 2, Her­zo­gen­au­rach), von 11:00 bis 17:00 Uhr; Don­ners­tag, 19. August, Sport Hoff­mann Out­let (Zep­pe­lin­stra­ße 1, Her­zo­gen­au­rach) von 11:00 bis 17:00 Uhr; Frei­tag, 20. August, Puma Out­let (Puma Way, Her­zo­gen­au­rach) von 11:00 bis 17:00 Uhr; Frei­tag, 20. August, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, Erlan­gen) von 12:00 bis 20:00 Uhr; Sams­tag, 21. August, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, Erlan­gen) von 12:00 bis 20:00 Uhr. Ver­ab­reicht wird jeweils Bio­N­Tech und John­son & Johnson.

Der Impf­stoff von BioNTech/​Pfizer ist für Jugend­li­che ab 12 Jah­ren zuge­las­sen, es liegt jedoch kei­ne all­ge­mei­ne Emp­feh­lung der Stän­di­gen Impf­kom­mis­si­on (STI­KO) für Jugend­li­che unter 18 Jah­ren vor. Im Impf­zen­trum wer­den auf Wunsch der Eltern und des Kin­des auch Jugend­li­che ab 12 Jah­ren mit BioNTech/​Pfizer geimpft. Dazu ist die Beglei­tung durch min­de­stens ein Eltern­teil erfor­der­lich. In den Außen­stel­len und bei den Imp­fun­gen vor Ort liegt die Durch­füh­rung der Imp­fung im Ermes­sen der anwe­sen­den Ärz­tin­nen und Ärz­te. Für den Impf­gang gilt das Tra­gen einer FFP2-Maske.

Das Tele­fon­team des Impf­zen­trums steht unter der Ruf­num­mer 09131/86–6500 zu fol­gen­den Zei­ten zur Ver­fü­gung: Mon­tag bis Frei­tag: 8:00 bis 18:00 Uhr; Sams­tag und Sonn­tag: 8:00 bis 14:00 Uhr. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es online unter: www​.erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.

Erlan­ger August­markt auf dem Schloßplatz

Fester Bestand­teil des Erlan­ger Markt­jah­res ist seit Jahr­hun­der­ten der bun­te und viel­fäl­ti­ge August­markt, auch bekannt als Markt der Viel­falt. Die­ses Jahr lädt er wie­der für eine Woche auf den Schloß­platz ein. Von Don­ners­tag, 19. August, bis Don­ners­tag, 26. August, bie­ten fast 30 Markt­händ­le­rin­nen und Händ­ler ihr Sor­ti­ment an. Aller­lei Nütz­li­ches, Aus­ge­fal­le­nes und Deko­ra­ti­ves gibt es bei einem Bum­mel für Jung und Alt sowie für gro­ße und klei­ne Geld­beu­tel zu ent­decken. Geöff­net hat der Markt mon­tags bis frei­tags von 09:00 bis 18:30 Uhr, am Sams­tag von 09:00 bis 20:00 Uhr und am Sonn­tag von 11:00 bis 20:00 Uhr. Der Markt fin­det unter den gel­ten­den Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men statt. Der­zeit fal­len dar­un­ter die bekann­ten Abstands- und Hygie­ne­re­geln sowie das Tra­gen einer FFP2-Mas­ke. Mehr Infor­ma­tio­nen zu den Märk­ten im Stadt­ge­biet gibt es online unter www.erlangen.de/märkte.

Voll­sper­rung verlängert

Der­zeit ist die Gün­ther-Scha­rowk­sy-Stra­ße im Zuge des Stra­ßen­neu­baus zwi­schen der Felix-Klein- und der Cumia­na­stra­ße kom­plett gesperrt. Wie das Refe­rat Pla­nen und Bau­en mit­teilt, ver­län­gert sich die Voll­sper­rung um eine Woche bis ein­schließ­lich 31. August 2021. Eine Über­sicht über Bau­stel­len und Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​b​a​u​s​t​e​l​len oder www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.