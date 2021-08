Die Wald­be­sit­zer­ver­ei­ni­gung Frän­ki­sche Schweiz e.V. bie­tet in Zusam­men­ar­beit mit der Wald-Gesund­heits­trai­ne­rin und Wald­päd­ago­gin, Sibyl­le Appoldt, am 01.10.2021, von 15–18 Uhr, die Ver­an­stal­tung „Nach­hal­ti­ge Forst­wirt­schaft im Ein­klang mit der Erho­lungs­funk­ti­on des Wal­des“ an.



Der Wald trägt mit sei­ner Viel­falt an Far­ben, For­men und Gerü­chen zur Ent­span­nung und Erho­lung bei. Die gesund­heits­för­der­li­che Wir­kung des Wal­des ist welt­weit in vie­len wis­sen­schaft­li­chen Stu­di­en erwie­sen. Mit Metho­den des Wald-Gesund­heits­trai­nings erle­ben die Teil­neh­mer das reich­hal­ti­ge Öko­sy­stem Wald auf eine neue Art und Wei­se und aus einer neu­en Per­spek­ti­ve. Die nach­hal­ti­ge Forst­wirt­schaft trägt zum Schutz der wert­vol­len Erho­lungs­funk­ti­on unse­rer Wäl­der bei. Wir durch­leuch­ten und dis­ku­tie­ren im Anschluss an das Wald-Gesund­heits­trai­ning die Aspek­te der nach­hal­ti­gen Forst­wirt­schaft im Zusam­men­hang mit der Erho­lungs­funk­ti­on des Waldes.

Bit­te Sitz­kis­sen, zecken- und wet­ter­fe­ste Klei­dung mit­brin­gen. Zudem ist festes Schuh­werk erfor­der­lich, da die Teil­neh­mer teil­wei­se abseits der Wege unter­wegs sind. Hier­für soll­ten die Teil­neh­mer auch gut zu Fuß sein. Der Kurs wird unter Ein­hal­tung der gel­ten­den Coro­na-Auf­la­gen durchgeführt.

Treff­punkt: Park­platz Orts­aus­fahrt Wich­sen­stein Rich­tung Bieberbach

Teil­nah­me­ge­bühr: Mit­glie­der 20,- €, Nicht-Mit­glie­der 25,- € inkl. MwSt. Nicht-Mit­glie­der bit­te Teil­nah­me­ge­bühr pas­send in bar zur Ver­an­stal­tung mitbringen.

Bit­te um Anmel­dung bis zum 17.09.2021 in der Geschäfts­stel­le: buero@​wbvfs.​de oder Tel. 09194–33463-70 (Do 9–12 Uhr).

Wald­be­sit­zer­ver­ei­ni­gung Frän­ki­sche Schweiz e.V.