„Brot­zeit, Bier & Poli­tik“ – unter die­sem Mot­to tourt der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz nach einer lan­gen Coro­na-Pau­se wie­der durch die Bier­gär­ten und Gast­stät­ten der Regi­on. Am kom­men­den Don­ners­tag möch­te der Abge­ord­ne­te in unge­zwun­ge­ner Atmo­sphä­re mit Bür­ge­rin­nen und Bür­gern ins Gespräch kom­men. Gemüt­li­ches Bei­sam­men­sein bei „Brot­zeit, Bier & Poli­tik“ am Don­ners­tag, den 19.08.2021, im Sport­ler­heim des SV Pett­stadt 1928, an der Ham­mer­statt, Kaul­berg 50, in 96175 Pett­stadt. Alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich dazu eingeladen.