LICHTENFELS/NEUENSEE (11.08.2021). Eine natur­kund­li­che Wan­de­rung rund um den Neu­en­seer Wei­her bie­tet die Umwelt­sta­ti­on Weis­main am Sonn­tag, 22. August 2021, an. Auf dem Natur­lehr­pfad führt Wer­ner Schil­lig zu zwölf Sta­tio­nen und erklärt die hei­mi­sche Pflan­zen- und Tier­welt. Ein Abste­cher zur Titus­höh­le, Wege ent­lang des Biber­bachs und am ehe­ma­li­gen Pum­p­haus vor­bei, machen die Wan­de­rung zu einer kurz­wei­li­gen Tour. Dazu gibt es Wis­sens­wer­tes zum Klop­fer­ma­cher­dorf Neu­en­see. Für eine klei­ne Kost­pro­be an der ehe­ma­li­gen Quel­le für Neu­en­see, soll­te ein Trink­be­cher mit­ge­bracht wer­den. Damit das Vogel­stim­men­quiz zum Erleb­nis wird und die Stör­che aus näch­ster Nähe beob­ach­tet wer­den kön­nen, wer­den die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer gebe­ten, ein Fern­glas mit­zu­brin­gen (falls vor­han­den). Die etwa zwei­stün­di­ge Wan­de­rung beginnt um 13.30 Uhr am Kul­tur­haus in Neu­en­see (ehe­ma­li­ge Schu­le), die Gebühr beträgt zwei Euro. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on per E‑Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de oder unter der Tele­fon­num­mer 09575/921455 entgegen.