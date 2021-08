Sta­bi­le, natur­na­he Wäl­der und ihre nach­hal­ti­ge Bewirt­schaf­tung schüt­zen das Kli­ma, sichern die Bio­di­ver­si­tät und sind der wich­tig­ste Erho­lungs­ort der Deut­schen. Sie lie­fern den kli­ma­freund­li­chen Roh­stoff Holz und sichern Arbeit und Einkommen.

Extre­mer Was­ser­man­gel und mas­si­ver Bor­ken­kä­fer­be­fall sowie Stür­me und Wald­brän­de haben jedoch in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zu gro­ßen Schä­den in den deut­schen Wäl­dern geführt. Die anhal­ten­de Trocken­heit seit dem Jahr 2018 hat auf bun­des­weit 285.000 Hekt­ar so gro­ße Schä­den hin­ter­las­sen, dass sie wie­der­be­wal­det wer­den müs­sen. Damit steht die hei­mi­sche Forst- und Holz­wirt­schaft vor immensen Herausforderungen.

Ange­sichts die­ser Ent­wick­lun­gen ist es gleich­zei­tig von zen­tra­ler Bedeu­tung, Wäl­der ins­ge­samt lang­fri­stig auf den Kli­ma­wan­del einzustellen.

Der Koali­ti­ons­aus­schuss der Bun­des­re­gie­rung hat sich am 3. Juni 2020 auf ein umfang­rei­ches Kon­junk­tur- und Zukunfts­pa­ket mit einem Volu­men von 130 Mil­li­ar­den Euro ver­stän­digt. Es soll der Stär­kung der Wirt­schaft die­nen, die durch die Coro­na-Kri­se schwer getrof­fen wur­de. Die Inve­sti­tio­nen sind unter ande­rem am Kli­ma­schutz aus­ge­rich­tet und umfas­sen damit auch Maß­nah­men für die Sta­bi­li­sie­rung der Wälder.

Daher stellt die Bun­des­re­gie­rung – zusätz­lich zu den bestehen­den För­der­mög­lich­kei­ten – aus die­sem Kon­junk­tur- und Zukunfts­pa­ket 500 Mio. Euro für den Erhalt und die nach­hal­ti­ge Bewirt­schaf­tung der Wäl­der in Form einer Prä­mie zur Ver­fü­gung. Mit der Prä­mie unter­stützt die Bun­des­re­gie­rung Wald­ei­gen­tü­mer, die sich mit einer akti­ven, nach­hal­ti­gen und ver­ant­wor­tungs­vol­len Wald­be­wirt­schaf­tung trotz der wid­ri­gen Umstän­de gegen den Kli­ma­wan­del stem­men und das durch eine unab­hän­gi­ge Zer­ti­fi­zie­rung dokumentieren.

„Da die Stadt Kulm­bach Mit­glied bei der Wald­be­sit­zer­ver­ei­ni­gung und die­se nach PEFC zer­ti­fi­ziert ist, konn­te unse­re Revier­lei­te­rin, Frau Hom­bach einen Antrag auf För­de­rung für die Stadt Kulm­bach, die Bür­ger­ho­spi­tal­stif­tung und die Stadt­wer­ke stel­len“, erklärt Stadt­wer­ke­lei­ter Ste­phan Pröschold.

Die PEFC-Zer­ti­fi­zie­rung bestä­tigt, dass Wäl­der auf nach­hal­ti­ge Wei­se und gemäß stren­gen Stan­dards bewirt­schaf­tet wer­den. Sie ist ein Beweis dafür, dass Holz aus öko­lo­gisch, öko­no­misch und sozi­al nach­hal­tig bewirt­schaf­te­ten Wäl­dern stammt. Bei PEFC wird die gesam­te Forst­wirt­schaft einer Regi­on begut­ach­tet und eine akkre­di­tier­te Zulas­sungs­stel­le ver­gibt ein ent­spre­chen­des Zer­ti­fi­kat. Dadurch haben ein­zel­ne Wald­be­sit­zer die Mög­lich­keit, sich der Zer­ti­fi­zie­rung nach PEFC zu stellen.

Nun wur­den den Stadt­wer­ken Kulm­bach für das Wald­ge­biet im Per­len­bach­tal eine Prä­mie von 26.223 € zuge­teilt. Die Stadt Kulm­bach erhielt eine För­de­rung von 7.378 € und die Bür­ger­ho­spi­tal­stif­tung eine För­de­rung von rund 20.000 €.

„Unse­re Stadt­wer­ke haben die Prä­mie sinn­voll genutzt und sich für die Forst­be­wirt­schaf­tung einen Rücke­wa­gen ange­schafft. Der Rücke­wa­gen ermög­licht den Mit­ar­bei­tern einen fle­xi­blen Ein­satz zur Samm­lung von ein­zel­nen Holz­sor­ti­men­ten im Forst. Für die­se Arbei­ten wur­den in der Ver­gan­gen­heit Dienst­lei­ster ein­ge­setzt, wel­che jedoch auf­grund der bereits seit Jah­ren anhal­ten­den Bor­ken­kä­fer­si­tua­ti­on nur bedingt greif­bar sind“, erklärt 2. Bür­ger­mei­ster Frank Wil­zok. „Ich dan­ke Frau Hom­bach und ihrem Team für die her­vor­ra­gen­de Arbeit. Die Mit­ar­bei­ter sind wirk­lich enga­giert und mit Taten­drang bei der Sache, da ist es wich­tig, dass ihnen auch die ent­spre­chen­den Arbeits­mit­tel und Gerät­schaf­ten an die Hand gege­ben wer­den, um wei­ter­hin sicher und ordent­lich arbei­ten zu kön­nen“, so Wil­zok weiter.