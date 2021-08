Die Som­mer-Rei­he „Kir­chen erzäh­len Geschich­ten“ macht am Mitt­woch, 18. August, um 19 Uhr Sta­ti­on in der evan­ge­li­schen Maria-Mag­da­le­na-Kir­che in Schna­bel­waid. Im Mit­tel­punkt des musi­ka­lisch gerahm­ten Abends steht dabei die Fra­ge, wel­ches Ver­ständ­nis von welt­li­cher und himm­li­scher Herr­schaft in der Kir­che sicht­bar wird. Mark­gra­fen­kir­chen-Ken­ner Hans Peetz geht dabei auf Geschich­te und Bil­der­spra­che der Kir­che ein, er gestal­tet den Abend gemein­sam mit Pfar­re­rin Bar­ba­ra Mei­ster-Hech­tel. Der Ein­tritt ist kosten­los, Spen­den sind will­kom­men. Ver­an­stal­ter sind die Kir­chen­ge­mein­de Schna­bel­waid, der Ver­ein Mark­gra­fen­kir­chen e. V. und das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu der Ver­an­stal­tung und zu den Hygie­ne­vor­schrif­ten unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de