Seit 33 Jah­ren Bio – erfolg­reich und zufrieden

„Land­wirt­schaft und Umwelt im Dia­log“: unter die­sem Mot­to tourt die Land­tags­frak­ti­on von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen der­zeit quer durch Bay­ern. In Frens­dorf besuch­ten die Abge­ord­ne­ten Gise­la Sengl, agrar­po­li­ti­sche Spre­che­rin und Rosi Stein­ber­ger, die Vor­sit­zen­de des Umwelt­aus­schus­ses, gemein­sam mit dem ober­frän­ki­schen Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Tim Par­gent und der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Lisa Badum den Bio­land­hof Mohl.

Vor 33 Jah­ren über­nahm Hans Jür­gen Mohl den Betrieb – und stell­te sofort auf Bio um. „Mei­ne erste Bio-Kul­tur waren Erd­bee­ren“, erin­nert er sich. Mitt­ler­wei­le bau­en die Land­wir­te vor allem Kar­tof­feln an. „Wir ver­mark­ten alle direkt im Umkreis von 15 Kilo­me­tern“, so Mohl. Die Lie­fer­be­zie­hun­gen mit dem ört­li­chem Lebens­mit­tel­ein­zel­han­del hat sich die Fami­lie jah­re­lang auf­ge­baut; auch an der Grün­dung des Bam­ber­ger Bau­ern­markts war sie betei­ligt. „Dass Direkt­ver­mark­tung ein wich­ti­ges Stand­bein für die baye­ri­schen Betrie­be ist, haben wir im Rah­men unse­rer Bezir­ke­tour immer wie­der gese­hen“, betont die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gise­la Sengl. „Hier las­sen sich für die Land­wir­te oft wirk­lich ver­nünf­ti­ge Prei­se für ihre guten Pro­duk­te erzie­len.“ Gera­de für die jun­gen Land­wir­te böten sich hier­durch Per­spek­ti­ven und Mög­lich­kei­ten, die Betrie­be wei­ter­zu­füh­ren. Bei den Mohls geht das auf: Sohn Mario Mohl ist Land­wirt­schafts­mei­ster und will den Hof übernehmen.

Bei der öko­lo­gi­schen Bewirt­schaf­tung will er blei­ben – „natür­lich“. Im Bio­be­reich sind kei­ner­lei Pesti­zi­de erlaubt; für die Bekämp­fung von Schäd­lin­gen wie bei­spiels­wei­se des Kar­tof­fel­kä­fers blei­ben dadurch oft weni­ge Mög­lich­kei­ten. „Frü­her haben uns die Reb­hüh­ner dabei gehol­fen, aber die zwei Paa­re, die es hier noch gibt, haben die­ses Jahr kei­ne Jun­gen“, berich­tet Hans Jür­gen Mohl. „Um das Arten­ster­ben auf­zu­hal­ten, müss­ten ein­fach noch viel mehr land­wirt­schaft­li­che Betrie­be öko­lo­gisch wirt­schaf­ten“, betont Rosi Stein­ber­ger. Außer­dem sei es wich­tig, dass mehr im Bio­be­reich geforscht wer­de. Aktu­ell gin­gen aber fast 90% der For­schungs­gel­der in die kon­ven­tio­nel­le For­schung. „Wenn wir 30 Pro­zent Bio errei­chen wol­len, müs­sen wir auch hier ent­spre­chend umschich­ten“, for­dert Sengl.

Um dem Kli­ma­wan­del trot­zen zu kön­nen, expe­ri­men­tie­ren die Mohls der­zeit auch mit für Ober­fran­ken neu­en Kul­tu­ren, die zum Bei­spiel bes­ser mit Trocken­heit zurecht­kom­men. Aktu­ell war­tet das erste Feld mit Kicher­erb­sen auf die Ernte.