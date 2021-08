Am Tag der Deut­schen Ein­heit wer­den die HEROES OF TOMOR­ROW mit der Par­tie im Magen­t­aS­port BBL Pokal gegen Ham­burg ihr erstes Pflicht­spiel der neu­en Sai­son in eige­ner Hal­le aus­tra­gen (Die Bun­des­li­ga­par­tie am 29. Sep­tem­ber gegen die BG Göt­tin­gen muss auf­grund der Qua­li­fi­ka­ti­ons­spie­le für den FIBA Euro­pe Cup ver­scho­ben wer­den). Wie vie­le Zuschau­er an die­sem 3. Okto­ber in der Ober­fran­ken­höl­le dann dabei sein kön­nen, steht noch nicht defi­ni­tiv fest. „Selbst­ver­ständ­lich wol­len wir mög­lichst vie­le Zuschau­er in der Ober­fran­ken­hal­le bei den Spie­len begrü­ßen und so unse­rer Mann­schaft auch die größt­mög­li­che Unter­stüt­zung zukom­men las­sen. Natür­lich aber steht die Gesund­heit aller an ober­ster Stel­le, wes­halb ich im Namen von medi bay­reuth nur alle bit­te kann, das Impf­an­ge­bot in Stadt und Land­kreis Bay­reuth zu nut­zen, um dann geschützt mit uns in die neue Sai­son star­ten zu kön­nen“, sagt medi bay­reuth Geschäfts­füh­rer Johan­nes Feu­er­pfeil. Um der doch zuletzt bun­des­weit sta­gnie­ren­den Impf­be­reit­schaft ent­ge­gen­zu­wir­ken, haben das Impf­zen­trum Land­kreis und Stadt Bay­reuth unter der ärzt­li­chen Lei­tung von Dr. Ste­fan Wirth, Tri­ath­le­tin Anne Haug sowie medi bay­reuth mit Kapi­tän Basti­an Doreth und Andre­as Sei­ferth eine Kam­pa­gne gestar­tet. LASS DICH IMP­FEN! so die Bot­schaft der von medi bay­reuths Krea­tiv­agen­tur GMK unter­stüt­zen Anzeigenaktion.