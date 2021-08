Das Gewer­be- und Gast­stät­ten­we­sen im Rat­haus am ZOB ist wegen Krank­heit bis auf Wei­te­res geschlos­sen. In drin­gen­den Fäl­len sen­den Sie eine E‑Mail an das Post­fach ordnungsamt@​stadt.​bamberg.​de

Sobald die Behör­de besetzt ist, wird dies über die loka­len Medi­en und die städ­ti­sche Home­page bekanntgegeben.