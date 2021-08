Am Don­ners­tag, den 19.08.2021 tagen die Mit­glie­der des Feri­en­se­na­tes um 16.00 Uhr in einer öffent­li­chen Sit­zung im Spie­gel­saal der Har­mo­nie und behan­deln u. a. fol­gen­de The­men: Test­zen­trum an der Gal­gen­fuhr, Inter­es­sen­be­kun­dungs­ver­fah­ren „Unte­re Brücke“, Errich­tung einer Con­tai­ner­an­la­ge für die Hugo-von-Trim­berg-Schu­le sowie ein Zwi­schen­be­richt zur Umset­zung der För­der­richt­li­nie FILS-R‑N. Der Ein­lass in den Spie­gel­saal fin­det eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt. Bit­te beach­ten Sie, dass es auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on wei­ter­hin zu Beschrän­kun­gen der Besu­cher­zah­len kommt. Die Pflicht zum Tra­gen einer FFP2-Mas­ke und Erfas­sung der Kon­takt­da­ten besteht wei­ter­hin. Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.