Der Tou­ris­mus- und Ver­an­stal­tungs­be­trieb der Stadt Kro­nach hat die coro­na-beding­ten ruhi­gen Mona­te im Win­ter und Früh­jahr genutzt, um sei­ne Wer­be­li­nie im Bereich Print kom­plett neu zu gestal­ten. Im Zen­trum steht dabei neben einer Auf­fri­schung der Wort- und Bild­mar­ke die Umstel­lung von einer Viel­zahl klein­tei­li­ger Fly­er auf eine Rei­he groß­for­ma­ti­ger Hef­te, die die zen­tra­len The­men des tou­ri­sti­schen Stand­or­tes Kro­nach mit ein­füh­ren­den Tex­ten und attrak­ti­vem Bild­ma­te­ri­al vor­stel­len. So ist zum Bei­spiel ein Heft der Kunst und Geschich­te Kro­nachs gewid­met und ein wei­te­res den The­men „Shop­ping, Genuß und Ver­an­stal­tun­gen“. Eben­so ist das Pro­gramm­heft der Rosen­berg Fest­spie­le in dem neu­en For­mat erschie­nen. Nun hat sich auch die Stadt­ver­wal­tung die­se Neu­ge­stal­tung zuei­gen gemacht und war­tet ab sofort mit einer umfang­rei­chen Bro­schü­re für Kro­nacher Neu­bür­ge­rin­nen und Neu­bür­ger auf. Unter der Feder­füh­rung der Abtei­lung Bil­dung, Sozia­les und Ehren­amt wur­de eine Viel­zahl von Infor­ma­tio­nen für Zuge­zo­ge­ne aller Alters­grup­pen sowie Fami­li­en zusam­men­ge­tra­gen. Das Spek­trum der The­men reicht dabei von prak­ti­schen Hin­wei­sen zum Kro­nacher Rat­haus, dem Markt­we­sen, Hin­wei­sen zu Gesund­heit und finan­zi­el­len sowie sozia­len Hilfs­an­ge­bo­ten bis hin zur Dar­stel­lung der Ange­bo­te für Kin­der, Stu­die­ren­de, Fami­li­en und Senio­ren. Auch die Stadt­tei­le Kro­nachs und die Städ­te­part­ner­schaf­ten kom­men in der Neu­bür­ger­bro­schü­re nicht zu kurz. Erste Bür­ger­mei­ste­rin Ange­la Hof­mann freut sich über die neu­en The­men­hef­te und hofft, dass beson­ders die Neu­bür­ger­bro­schü­re ein geeig­ne­tes Hilfs­mit­tel ist, die Ange­bo­te der Stadt Kro­nach ken­nen­zu­ler­nen und sich in der neu­en Hei­mat schnell zurecht zu fin­den. Erhält­lich sind alle Unter­la­gen im Rat­haus der Stadt Kro­nach sowie in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Kronach