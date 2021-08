Bad Staf­fel­stein – Im Rah­men der Jah­res­haupt­ver­samm­lung fan­den bei den Frei­en Wäh­lern Bad Staf­fel­stein Neu­wah­len statt. Der bis­he­ri­ge Vor­sit­zen­de Win­fried Ernst stell­te sich nicht mehr zur Wahl. Der stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de Tho­mas Quin­ger dank­te Ernst für 18 Jah­re als Vor­sit­zen­der und über­reich­te als Aner­ken­nung einen Blu­men­strauß für Ehe­frau Aman­da und einen Gut­schein für Win­fried Ernst. „Mit Win­fried hat­ten die Frei­en Wäh­ler einen Vor­sit­zen­den wie man ihn sich nur wün­schen kann. Gerad­li­nig, dis­kus­si­ons­freu­dig und zuver­läs­sig – das ist es was dich für unse­re Stadt­rats- und Kreis­tags­ar­beit so ein­zig­ar­tig macht. Die Ener­gie, die du in dein Amt steckst, sucht sei­nes Glei­chen“ so Quinger.

Auch Kreis­vor­sit­zen­der Klaus Kas­per fand loben­de Wor­te für den schei­den­den Vor­sit­zen­den: „Ich schaue mit einem wei­nen­den und einem lachen­den Auge auf die heu­ti­gen Neu­wah­len. Der Orts­ver­band Bad Staf­fel­stein wur­de unter dei­ner Füh­rung zu einem der stärk­sten Orts­ver­bän­de im Kreis. Es ist aber auch wich­tig früh­zei­tig an die Zukunft zu den­ken und so ist es nur gut, jetzt die Wei­chen im Vor­stand für die Zukunft zu stel­len“ lob­te Kasper.

In sei­nem Rück­blick gab Win­fried Ernst Ein­blicke in die Arbeit des Stadt­ra­tes der letz­ten bei­den Jah­re. Er zeig­te sich unzu­frie­den mit dem feh­len­den Fort­schritt beim Bären-Are­al: „Wir haben kon­kre­te Lösungs­vor­schlä­ge vor­ge­legt. 2018 schrieb sich die mehr­heits­füh­ren­de Par­tei auf die Fah­nen einen Inve­stor zu suchen. Ein Ergeb­nis ist bis­her nicht bekannt.“ Er sprach sich wei­ter dafür aus die Innen­stadt­be­ru­hi­gung wei­ter vor­an­zu­brin­gen und den Vor­schlag der Frei­en Wäh­ler von Ver­kehrs­be­ru­hi­gungs­maß­nah­men in der Bam­ber­ger Stra­ße end­lich umzusetzen.

Schließ­lich freu­te er sich, dass die Frei­en Wäh­ler Bad Staf­fel­stein mit Mario Schön­wald einen Bür­ger­mei­ster­kan­di­ten ins Ren­nen schicken, der als Bau­in­ge­nieur gera­de bei den größ­ten und kosten­in­ten­siv­sten Maß­nah­men der Stadt über eine her­vor­ra­gen­de Kom­pe­tenz verfügt.

Bei den sich anschlie­ßen­den Neu­wah­len wur­de Jörg Brei­den­bach ein­stim­mig als neu­er erster Vor­sit­zen­der durch die 41 anwe­sen­den Mit­glie­der gewählt. Zu den stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den wur­den Dirk Her­tel und Tho­mas Quin­ger gewählt. Als Schatz­mei­ster über­nimmt Mar­kus Ger­n­ert das Amt von Gui­do Neu­ner, wel­cher über vie­le Jah­re die Kas­se des Orts­ver­ban­des ver­wal­te­te. Schrift­füh­rer wur­de Klaus Kas­per und als Medi­en­be­auf­trag­ter fun­giert Vol­ker Ernst. Als Bei­sit­zer wur­den gewählt: Mari­on Löhr­lein, Andre­as Gagel, Georg Hein­lein und Tobi­as Eismann.

Jörg Brei­den­bach bedank­te sich bei den Mit­glie­dern für das Ver­trau­en und blick­te in sei­ner Rede auf die Arbeit des Stadt­ra­tes seit der ver­gan­ge­nen Kom­mu­nal­wahl zurück. Er bedau­er­te, dass die Ämter der stell­ver­tre­te­nen Bür­ger­mei­ster wie­der­holt nur von einer Par­tei besetzt sei­en – das dür­fe in einer demo­kra­ti­schen Rechts­ord­nung, in der sich rd. ein Vier­tel der Wahl­be­rech­tig­ten für die Frei­en Wäh­ler aus­sprach schlicht nicht sein.

Fer­ner hob er die Arbeit des bis­he­ri­gen Vor­stan­des her­vor, der einen her­vor­ra­gend auf­ge­stell­ten Orts­ver­band über­ge­be. Aber auch bei den neu­en Vor­stands­kol­le­gen bedan­ke er sich aus­drück­lich, nach­dem es heut­zu­ta­ge kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit mehr sei, sich ehren­amt­lich zu enga­gie­ren. Die neue Vor­stand­schaft hät­te es nun in der Hand eine erfolg­rei­che Zukunft des Orts­ver­ban­des, die mit­tel­bar natür­lich auch die Frak­ti­ons­ar­beit im Stadt­rat beein­flus­se, zu gestal­ten und aus­zu­bau­en. Und mit einem Bau­in­ge­nieur als Bür­ger­mei­ster­kan­di­dat kön­ne man hier­bei opti­mi­stisch nach vor­ne schauen.

„Mit Mario Schön­wald stellt sich nun ein Kan­di­dat von uns Frei­en Wäh­ler zur Wahl. Die Bevöl­ke­rung hat die Chan­ce mit Mario Schön­wald einen her­vor­ra­gen­den Kan­di­da­ten für das Amt des 1. Bür­ger­mei­sters zu wäh­len. Eine rich­ti­ge Wahl für Bad Staf­fel­stein!“ so Breitenbach.