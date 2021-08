Ver­an­stal­tun­gen mit MdB Dr. Sil­ke Launert

Die Frau­en-Uni­on im Land­kreis Forch­heim ist mit einem Wahl­stand am Sams­tag, 14.08.2021 von 7–12 Uhr am Mark­platz in Eber­mann­stadt ver­tre­ten. Dr. Sil­ke Lau­nert infor­miert ger­ne am Wahl­stand der CSU über aktu­el­le Ereignisse.

Eben­so am 14.08.2021 fin­det eine Wan­de­rung mit der Kreis­frau­en­uni­on Forch­heim statt. Hier wan­dern wir mit Dr. Sil­ke Lau­nert von Nie­der­fel­len­dorf auf die Burg­rui­ne Nei­deck. Dr. Lau­nert wird mit den Mit­wan­dern im per­sön­li­chen Gespräch alle Fra­gen beantworten.