Kulm­bach, 11.08.2021 (Stand 16.00): Am Mitt­woch wur­den zwei wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 8 posi­ti­ve in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt dem­nach 11,18.

Aktu­el­le Corona-Fälle 10 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 8 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 11,18 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 0 (0 | 0) in Qua­ran­tä­ne 24 Coro­na-Fäl­le insgesamt 4.101 (+ 2) Gene­se­ne 3.974 (+ 0) Ver­stor­be­ne 117

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 45.963 (64,22 %) Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 41.006 (57,30 %)

In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den heu­te 38 wei­te­re PCR-Testun­gen durchgeführt.

Der BRK Kreis­ver­band Kulm­bach setzt den Betrieb des Schnell­test­zen­trums in Thur­nau (Kasen­dor­fer Str. 9) ab dem 15. August bis auf wei­te­res aus. Schnell­testun­gen am Rot-Kreuz-Platz 1 in Kulm­bach sind ab dem 16. August zu fol­gen­den Zei­ten möglich:

Mon­tag bis Frei­tag: 06:00 – 10:00 und 16:00 – 19:30 Uhr

Sams­tag, Sonn­tag, an Fei­er­ta­gen: 11:00 – 14:00 Uhr

Eine detail­lier­te Über­sicht über alle regu­lä­ren Test­mög­lich­kei­ten im Land­kreis Kulm­bach sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.