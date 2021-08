Am Diens­tag, 17.08.2021, um 18:00 Uhr dis­ku­tiert die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert im Evan­ge­li­schen Gemein­de­haus mit Herrn Mini­ster­prä­si­den­ten a. D. Dr. Gün­ther Beck­stein, Herrn Stadt­pfar­rer Dr. Chri­sti­an Karl Ste­ger und Herrn Pfar­rer Dr. Car­sten Brall (Beauf­trag­ter für die Öku­me­ne) zu dem The­ma „Aktu­el­le Her­aus­for­de­run­gen in der Öku­me­ne“. Mode­riert wird die Ver­an­stal­tung von Dr. Cor­ne­lia Ange­rer-Daum. Wegen der aktu­el­len Coro­na-Rege­lun­gen bit­ten wir Sie, sich per Mail an silke.​launert.​ma02@​bundestag.​de oder tele­fo­nisch unter Tel. 0921–7643021 anzu­mel­den. Ein­lass ist nur nach vor­he­ri­ger Anmel­dung möglich.