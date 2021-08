Ober­rei­chen­bach – Am Sonn­tag zwi­schen 13:15 Uhr und 19:00 Uhr war ein wei­ßer Seat Ibi­za auf dem Park­platz des Sport­heims in Ober­rei­chen­bach ord­nungs­ge­mäß geparkt. Als der Fah­rer wie­der zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te, muss­te er einen fri­schen Unfall­scha­den an der Fah­rer­tü­re fest­stel­len. Vermutlich

ist ein ande­res Fahr­zeug gegen die Türe gesto­ßen und hat dadurch Sach­scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro ver­ur­sacht. Anschlie­ßend hat sich der bis­lang unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher mit sei­nem Fahr­zeug ent­fernt. Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach bit­tet Zeu­gen des Unfalls oder wer Anga­ben zum Unfall­ver­ur­sa­cher machen

kann, sich unter Tel. 09132/78090 zu melden.