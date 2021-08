Lohn-Plus in Blu­men­ge­schäf­ten und Gar­ten­cen­tern: Beschäf­tig­te, die im Kreis Kulm­bach in der Flo­ri­stik arbei­ten, erhal­ten fünf Pro­zent mehr Geld. Rück­wir­kend zum Juli stei­gen die Ein­kom­men in der Bran­che um drei Pro­zent. Schon im Janu­ar kom­men­den Jah­res gibt es ein wei­te­res Plus von zwei Pro­zent, wie die IG Bau­en-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit­teilt. Die Flo­ri­sten-Gewerk­schaft appel­liert an die Beschäf­tig­ten, ihren aktu­el­len Lohn­zet­tel zu prü­fen. Mit der August-Abrech­nung müs­se die Erhö­hung zum Juli bereits auf dem Kon­to sein.

„Das Geschäft mit Blu­men und Pflan­zen läuft trotz der Pan­de­mie auf Hoch­tou­ren. Jetzt bekom­men die Mit­ar­bei­ter einen fai­ren Anteil an den ‚grü­nen Umsät­zen‘“, sagt Gerald Nick­las, Bezirks­vor­sit­zen­der der IG BAU Ober­fran­ken. Zugleich wer­de die Bran­che für Nach­wuchs­kräf­te attrak­ti­ver: Für Azu­bis gibt es pro Monat und Aus­bil­dungs­jahr 30 Euro zusätzlich.

Spen­de für Flutopfer

Außer­dem set­zen die IG BAU und der Fach­ver­band Deut­scher Flo­ri­sten (FDF) in ihrem Tarif­ab­schluss ein Zei­chen der Soli­da­ri­tät mit den Opfern der Hoch­was­ser­ka­ta­stro­phe: Für jeden tarif­lich bezahl­ten Beschäf­tig­ten ver­pflich­ten sich die Fir­men, 170 Euro an die Betrof­fe­nen in den Flut­ge­bie­ten zu spenden.