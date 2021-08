„Rail“ und „Led­ges“, „Quar­ter Hip“, Wob­bles“ und „Bowl“ – Ska­ter wis­sen, dass hin­ter die­sen Fach­be­grif­fen ein­zig­ar­ti­ger Fahr­spaß steckt: Der gro­ße, neu eröff­ne­te Skate­park auf der Sport­in­sel in Forch­heim bie­tet Roll­sport­lern ab sofort mit sei­nen attrak­ti­ven Skate-Ele­men­ten ein Ange­bot der Extraklasse.

Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein eröff­ne­te am Wochen­en­de zusam­men mit Bernd Fröh­ner, Grün­der von POPU­LÄR Hand­craf­ted Skate­parks und 1992 Vize­welt­mei­ster im BMX-Free­style die detail­rei­che Anlage.

Zur Eröff­nung waren bekann­te Ska­ter aus Mün­chen gela­den: Tobi­as Kup­fer, genannt „Alba­tros“, Welt­mei­ster von 2020 und amtie­ren­der Euro­pa­mei­ster, Peter und Mar­kus Eich, Micha­el Röckl, Eddy Rit­tin­ger und Nor­bert Palicsak teste­ten den Dri­ve vor der Eröff­nung und prä­sen­tier­ten das „Flie­gen“ auf Rädern. Ihre Vor­füh­rung fiel dann lei­der auf­grund des ein­set­zen­den Stark­re­gens buch­stäb­lich ins Was­ser. Trotz die­ser Wet­ter­la­ge war es wich­tig, so Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Kirsch­stein, sobald wie irgend mög­lich nach Fer­tig­stel­lung den Skate­park zu eröff­nen: „Jetzt, mit­ten in den Feri­en, ist das sinn­voll!“ Die Freu­de der anwe­sen­den Jugend­li­chen war spür­bar und auch der über­dach­te Auf­ent­halts­be­reich erfüll­te nun bei Regen für sie gleich sei­nen Zweck.

Geschickt ist die Lage des Skate­parks neben dem Mini­golf-Platz: So kön­nen die sani­tä­ren Anla­gen und die benach­bar­te Gastro­no­mie mit genutzt wer­den. Das mit gro­ßen Bäu­men und Sträu­chern umge­ben­de Are­al bie­tet allen Skater*innen viel Pri­vat­sphä­re und Schat­ten. Die Anla­ge aus zum Teil far­bi­gem Voll­be­ton ist ganz­jäh­rig nutz­bar. Mit einer guten Beleuch­tung, die schon vor­be­rei­tet wur­de und dem­nächst instal­liert wer­den wird, wird der neue Skate­park in der dunk­le­ren Jah­res­zeit punkten.

Vie­le hel­fen­de Hän­de waren an dem Pro­jekt betei­ligt, so der Ober­bür­ger­mei­ster: Zusam­men mit den Roll­sport­freun­den Forch­heim und dem Team von POPU­LÄR haben sich Her­bert Fuchs, Lei­ter des Amtes für öffent­li­ches Grün und sei­ne Mitarbeiter*innen Gedan­ken und Ideen gesam­melt, was eine sol­che Anla­ge bie­ten soll: „Wenn wir das machen, dann machen wir das gescheit!“, war der ein­hel­li­ge Tenor der Bera­tun­gen, so Dr. Kirschstein.

Ende Janu­ar 2020 hat­te der Forch­hei­mer Stadt­rat die Mit­tel für die Errich­tung des neu­en Skate­parks Sport­in­sel bewil­ligt. Im Som­mer 2020 folg­te die Aus­schrei­bung der Maß­nah­me, im Herbst die Ver­ga­be an die Fir­ma POPU­LÄR. Über den Win­ter 2020/ 21 lie­fen die vor­be­rei­ten­den Maß­nah­men wie die Ein­ho­lung der Geneh­mi­gun­gen zum Befah­ren der Zufahrts­stra­ßen, die Legung von Bau­strom und der Bau der Zufahrt, damit nach der Frost­pe­ri­ode die Bau­ar­bei­ten im April begin­nen konnten.

Zunächst erfolg­te der Abbruch der alten Anla­ge zum 19.04.2021 began­nen die eigent­li­chen Bau­ar­bei­ten mit der Model­lie­rung des Unter­grun­des und dem Erd­bau, die Ver­le­gung der Ent­wäs­se­rungs­lei­tun­gen und dem Ein­bau des Unter­bau­es. Mit der Lie­fe­rung der Fer­tig­ele­men­te wur­de die Anla­ge erst­mals sicht­bar. Ange­packt hat­ten Enri­co Unger mit sei­nem Team der Fir­ma Unger Bau, das Inge­nieur­bü­ro von Hen­ry Frei­sin­ger war für die Ver­mes­sun­gen zustän­dig, die Fir­ma Dor­mann für Lie­fe­rung und Abtransport.

Der Ober­bür­ger­mei­ster wünsch­te den jugend­li­chen Nutzer*innen viel Spaß und sprach mit Blick auf die lau­fen­den olym­pi­schen Spie­le die Hoff­nung aus, dass mit Hil­fe des Forch­hei­mer Skate­parks viel­leicht auch ein*e Forchheimer*in ein­mal auf Rol­ler­skates zu olym­pi­schen Ehren kommt.