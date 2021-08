Umlei­tung der Linie 281 (Fahr­ten über Schal­lers­hof) wegen Voll­sper­rung der Schal­lers­ho­fer und Kraftwerkstraße

Wegen Bau­ar­bei­ten wer­den die Schal­lers­ho­fer Stra­ße (16.08.–27.08.2021) und anschlie­ßend die Kraft­werk­stra­ße (30.08.–13.09.2021) gesperrt.

Die Linie 281 fährt des­halb ab Mon­tag, 16. August 2021 mit Betriebs­be­ginn bis Mon­tag, 13. Sep­tem­ber 2021 zum Betriebs­en­de eine Umlei­tung über Am Hafen. Die Hal­te­stel­len Neu­müh­le, Son­nen­blick und Schal­lers­hof kön­nen mit den Lini­en­bus­sen nicht ange­fah­ren wer­den. Der Bereich Schal­lers­hof wird mit zusätz­li­chen Fahr­ten des Ruf­bus­ses 281T bedient. Die­se Fahr­ten kön­nen 30 Minu­ten vor gewünsch­ter Abfahrt unter der Tele­fon­num­mer 09131 19410 bestellt werden.

Umlei­tung der Linie 290 wegen Voll­sper­rung der Reut­le­ser Straße

Eben­falls wegen Stra­ßen­bau­ar­bei­ten wer­den die Reut­le­ser Stra­ße sowie ein Teil­be­reich der Veits­höch­hei­mer Stra­ße gesperrt.

Die Linie 290 fährt ab Mon­tag, 16. August 2021 mit Betriebs­be­ginn bis Mon­tag, 13. Sep­tem­ber 2021 zum Betriebs­en­de in Groß­gründ­lach eine Umlei­tung. In Rich­tung Am Weg­feld wer­den die Hal­te­stel­len Groß­gründ­lach Nord und Groß­gründ­lach Schu­le nicht bedient. Als Ersatz für die Hal­te­stel­le Groß­gründ­lach Nord dient die Hal­te­stel­le Wert­hei­mer Stra­ße. Für die Hal­te­stel­le Groß­gründ­lach Schu­le wird eine Ersatz­hal­te­stel­le in der Brucker Stra­ße vor dem Kreu­zungs­be­reich ein­ge­rich­tet. In Rich­tung Erlan­gen wer­den die Hal­te­stel­len Groß­gründ­lach Mit­te, Quell­weg, Han­sen­gar­ten, Groß­gründ­ach Nord, Wert­hei­mer Stra­ße und Reut­les nicht bedient. Als Ersatz die­nen die Ersatz­hal­te­stel­le in der Schwein­fur­ter Stra­ße vor Anwe­sen Nr. 8 und die VAG-Hal­te­stel­le Spessartstraße.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen