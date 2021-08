Kulm­bach, 10.08.2021: Der Land­kreis Kulm­bach erfüllt wei­ter­hin alle fünf Kri­te­ri­en der Fairtra­de-Towns Kam­pa­gne und trägt für wei­te­re zwei Jah­re den Titel Fairtra­de-Land­kreis. Die Aus­zeich­nung wur­de erst­ma­lig im Sep­tem­ber 2019 durch Trans­Fair e.V. ver­lie­hen. Seit­dem baut der Land­kreis sein Enga­ge­ment wei­ter aus. Land­rat Klaus Peter Söll­ner freut sich über die Ver­län­ge­rung des Titels: „Der Weg zur Titeler­neue­rung gestal­te­te sich wegen Coro­na schwie­ri­ger als gedacht. Prä­senz-Ver­an­stal­tun­gen waren lei­der nicht mög­lich. Unse­re Spre­cher der Steue­rungs­grup­pe schaff­ten es den­noch, krea­ti­ve Pro­jek­te und Akti­vi­tä­ten zu initi­ie­ren und als uns nach ein­ge­hen­der Prü­fung von FAIRTRA­DE Deutsch­land mit­ge­teilt wur­de, dass der Land­kreis Kulm­bach den Titel FAIRTRA­DE-Land­kreis für wei­te­re 2 Jah­re tra­gen darf, war die Freu­de groß.

Die Bestä­ti­gung der Aus­zeich­nung moti­viert uns noch mehr, um den fai­ren Han­del in unse­rem Land­kreis Kulm­bach gemein­sam mit allen Betei­lig­ten nach­hal­tig zu ver­an­kern. Loka­le Akteu­re aus Poli­tik, Zivil­ge­sell­schaft und Wirt­schaft arbei­ten hier eng für das gemein­sa­me Ziel zusam­men. Der Land­kreis Kulm­bach gehört dem inter­na­tio­na­len Netz­werk der Fairtra­de-Städ­te und Land­krei­se an und wir sind stolz dar­auf.“ Als Spre­cher der Steue­rungs­grup­pe fun­gie­ren die Kreis­rä­tin­nen Bri­git­te Soziaghi und Ani­ta Sack, Elke Brehm, Euni­ke Schu sowie die Jour­na­li­stin Uschi Pra­witz, die mit als Haupt­an­sprech­part­ne­rin auch bei der Zer­ti­fi­zie­rungs­stel­le Trans­fair e.V. regi­striert ist. Wei­te­re Haupt­an­sprech­part­ne­rin und zugleich Spre­che­rin der Kom­mu­ne ist die Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin des Land­krei­ses Kulm­bach, Ingrid Flieger.

In enger Koope­ra­ti­on mit dem FAIR-Ein e.V. Kulm­bach wur­den ent­schei­den­de Pro­jek­te und Aktio­nen auf den Weg gebracht, die nun wie­der zum Erfolg führten.

Nach­hal­ti­ge und Fai­re Beschaf­fung des Landkreises

Der Land­kreis Kulm­bach betei­ligt sich mit Beschluss des Umwelt­aus­schus­ses am Pakt zur nach­hal­ti­gen Beschaf­fung der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg. Unter ande­rem wer­den nach­hal­ti­ge Büro­mö­bel und Büro­ma­te­ria­li­en mit den ent­spre­chen­den Güte­zei­chen beschafft.

FAIR WEAR für Per­so­nal der Depo­nien und der Straßenmeisterei

Unse­re Abfall­wirt­schaft und unse­re Tief­bau­ab­tei­lung unter­stüt­zen unse­re Zer­ti­fi­zie­rung in hohem Maße, in dem das Per­so­nal der Depo­nien und der Stra­ßen­mei­ste­rei mit Fair pro­du­zier­ter Arbeits­klei­dung aus­ge­stat­tet wurde.

Bio­Fair­Re­gio-Koch­kurs

Ganz­tä­gi­ger Koch­kurs mit den Pfle­ge­schü­lern des Kli­ni­kums Kulm­bach im Dez. 2019: Im Fokus stan­den vie­le Infor­ma­tio­nen über gesun­de, regio­na­le, unver­pack­te, öko­lo­gi­sche und fai­re Pro­duk­te. Nor­bert Heim­beck von der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken infor­mier­te z.B. über die Ernährungspyramide.

Insta­gram-Pro­jekt mit dem Titel „FAIR Cooking“

Coro­na stopp­te vor­erst Prä­senz-Koch­kur­se. Auf­grund der Pan­de­mie wur­de daher zur FAI­REN Woche 2020 ein Insta­gram-Pro­jekt mit dem Titel „FAIR Coo­king“ gestar­tet: Koche ein lecke­res Gericht dei­ner Wahl mit öko­lo­gisch pro­du­zier­ten, fai­ren und regio­na­len Lebens­mit­teln, foto­gra­fie­re das Gericht und tei­le es auf Instagram.

Kli­ma-Koch­buch FAIRCOOKING:

Die Idee zu die­sem Koch­buch ent­stand in den Koch­kur­sen, die die Spre­cher der Steue­rungs­grup­pe in Koope­ra­ti­on mit dem MUPÄZ und den Muse­en im Kulm­ba­cher Mönchs­hof unter dem Titel Mach Mit – koche Bio­Fair­Re­gio­nal initi­ier­ten. „Die­se Koch­kur­se waren sehr erfolg­reich, zahl­rei­che jun­ge wie älte­re Hob­by­kö­che aus dem gan­zen Land­kreis haben damals mit Begei­ste­rung teil­ge­nom­men“, erklärt Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin Ingrid Flieger.

Die krea­ti­ven Rezep­te aus den Koch­kur­sen und aus dem Insta­gram-Pro­jekt wur­den gesam­melt und nun im „Kli­ma-Koch­buch – FAIR­COO­KING“ ver­öf­fent­licht. Das Koch­buch ist ab sofort online unter www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​k​l​i​m​a​-​k​o​c​h​b​uch für jeden kosten­los ein­seh­bar. In weni­gen Wochen wird es auch in gedruck­ter Ver­si­on vor­lie­gen. Der Land­kreis Kulm­bach dankt beson­ders Uschi Pra­witz, Bri­git­te Soziaghi, Ani­ta Sack, Elke Brehm, Nor­bert Heim­beck, Bir­git u. Katha­ri­na Dist­ler sowie allen wei­te­ren Betei­lig­ten für die viel­fäl­ti­gen Rezep­te und für ihr gro­ßes Engagement.

Die Ansät­ze BIO-REGIO­NAL-FAIR zei­gen dabei, dass ein genuss­vol­ler, ver­ant­wor­tungs­be­wuss­ter Kon­sum für jeden mög­lich ist. Durch den Kauf regio­na­ler und hei­mi­scher öko­lo­gi­scher Pro­duk­te, ergänzt durch fair gehan­del­te, mög­lichst auch öko­lo­gisch erzeug­te Pro­duk­te aus aller Welt, kann jeder Ein­zel­ne den Gedan­ken der Nach­hal­tig­keit in sei­nem All­tag umsetzen.

Fai­re Geschenk­ideen von regio­na­len Händlern

Im Lock­down boom­te der Online-Han­del. Um die regio­na­len Händ­ler in den Fokus zu stel­len, wur­de die Öffent­lich­keits­ar­beit inten­si­viert und fai­re, regio­na­le Geschenk­ideen prä­sen­tiert. Ein­zel­händ­ler, Direkt­ver­mark­ter und Hof­lä­den, hier bei uns in der Regi­on in unse­ren Gemein­den, bie­ten attrak­ti­ve Geschenk­mög­lich­kei­ten an, z.B. Fair pro­du­zier­te Tex­ti­li­en, selbst gestal­te­te Geschen­ke­kör­be, selbst­ge­mach­te Mar­me­la­den, Eier­li­kör, selbst gepress­te Öle und vie­les mehr. Natür­lich unter­stütz­ten wir auch sehr stark die Gut­schein-Akti­on unse­rer Gastronomiebetriebe.

Der Land­kreis Kulm­bach ist eine von über 700 Fairtra­de-Städ­ten und Land­krei­sen in Deutsch­land. Das glo­ba­le Netz­werk umfasst über 2.000 Fairtra­de-Towns in ins­ge­samt 36 Län­dern. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Fairtra­de-Towns Kam­pa­gne fin­den Sie unter www​.fairtra​de​-towns​.de

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen wen­den Sie sich bit­te an das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment des Land­krei­ses Kulm­bach unter der E‑Mail: flieger.​ingrid@​landkreis-​kulmbach.​de