Die Flut­op­fer im Ahr­tal sind – auch auf Grund vie­ler ande­ren Kater­stro­phen­mel­dun­gen – nicht mehr so prä­sent in den Schlag­zei­len, obwohl dort noch immer der Aus­nah­me­zu­stand herrscht. Ich war in der ver­gan­ge­nen Woche dort als frei­wil­li­ger Hel­fer in ver­schie­de­nen Orten im Ein­satz. U. a. auch bei der Win­zer­ge­mein­schaft May­schoss, wo ich eine Fla­sche Wein als klei­nes Dan­ke­schön für den Ein­satz bekam. Die Fla­sche ist der­zeit bei ebay zu erstei­gern, der Erlös soll dem Auf­bau des Ahr­tals zugu­te­kom­men. https://​www​.ebay​.de/​i​t​m​/​3​2​4​7​4​3​9​6​6​5​3​7​?​h​a​s​h​=​i​t​e​m​4​b​9​c​3​f​a​f​4​9​:​g​:​b​c​c​A​A​O​S​w​j​W​B​h​D​n1H

