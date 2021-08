Der Arbei­ter-Sama­ri­ter-Bund in Forch­heim freut sich unge­mein dar­über, dass so vie­le sei­ner Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter schon so lang­jäh­rig im Ver­band beschäf­tigt sind. 14 Sama­ri­te­rin­nen und Sama­ri­tern wur­den im Rah­men einer Fei­er­stun­de vom ASB-Vor­stand (dar­un­ter auch Forch­heims Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein) ent­spre­chen­de Urkun­den über­reicht. Moni­ka Traut­ner und Hans Mül­ler sind bereits seit 25 Jah­ren beim ASB Forch­heim beschäf­tigt, auf 20-jäh­ri­ge Betriebs­zu­ge­hö­rig­keit blicken Ursu­la Luks, Ste­fa­nie Röß­ler, Wal­ter Horsch sowie Chri­sti­an Mirsch­ber­ger zurück, seit 10 Jah­ren beim Ver­band sind Peter Dürkop, Elgard Dürkop, Sieg­fried Hil­bert, Man­fred Geb­hardt, Evi Pfeif­fer, Sabi­ne Volk, Maria Keil­holz und Wolf­gang Knöcklein.