Adels­dorf (ah) – „Adels­dorf hält zusam­men“ – Unter die­sem Mot­to steht der Antrag der Gemein­de­rats­frak­tio­nen von CSU, JU, Frei­we Wäh­ler, Grü­ne, SPD und ABWI an die Ver­wal­tung den Antrag zur Aus­rich­tung eines Dan­k­es­emp­fan­ges für alle betei­lig­ten Hilfs­kräf­te wäh­rend des Jahr­hun­dert­hoch­was­sers in Adels­dorf. Zahl­lo­se Ein­satz­kräf­te haben wäh­rend des Wochen­en­des vom 09. Juli bis 11. Juli über­mensch­li­ches gelei­stet. Nun gilt es auch „Dan­ke­schön“ dafür zu sagen, fin­den die Frak­tio­nen im Gemein­de­rat. Von Sei­ten der Jun­gen Bür­ger wur­de jetzt ein Antrag an die Gemein­de­ver­wal­tung ein­ge­reicht mit fol­gen­dem Inhalt:

2021-06 – Antrag Helferempfang