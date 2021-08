BAY­REUTH – Hoher Besuch für die Bay­reu­ther Fest­spie­le und die Stadt Bay­reuth: Bun­des­prä­si­dent Frank Wal­ter Stein­mei­er wird am Mon­tag, 16. August, die Auf­füh­rung der Oper „Tann­häu­ser“ im Rah­men der dies­jäh­ri­gen Richard-Wag­ner-Fest­spie­le besu­chen. Der Bun­des­prä­si­dent kommt auf Ein­la­dung der Stadt Bay­reuth zum Grü­nen Hügel. „Bay­reuth freut sich auf den Besuch des Bun­des­prä­si­den­ten. Sei­ne Zusa­ge ist für die Stadt wie für die Bay­reu­ther Fest­spie­le ein beson­de­res Zei­chen der Wert­schät­zung“, so Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger. Stein­mei­er knüpft mit sei­nem Besuch an eine lan­ge Tra­di­ti­on deut­scher Bun­des­prä­si­den­ten als Besu­cher der Bay­reu­ther Fest­spie­le an. Letzt­mals konn­te im Jahr 2013 mit Joa­chim Gauck ein amtie­ren­der Bun­des­prä­si­dent am Grü­nen Hügel begrüßt werden.