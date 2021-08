Immer schön auf dem Boden bleiben!

Land­rat Johann Kalb beim Geburts­tags­emp­fang für sei­nen Stell­ver­tre­ter: „Mit der Devi­se ‚Ein­nah­men rauf, Aus­ga­ben run­ter!‘ hat Bru­no Kell­ner Rat­tels­dorf her­vor­ra­gend aufgestellt.“

Die sehr erfolg­rei­che Ent­wick­lung des Mark­tes Rat­tels­dorf und eine Rei­he von Gemein­sam­kei­ten stell­te Land­rat Johann Kalb am Don­ners­tag bei einem klei­nen Emp­fang zum 65. Geburts­tag sei­nes Stell­ver­tre­ters Bru­no Kell­ner in den Mit­tel­punkt sei­ner Laudatio.

„Ein­nah­men rauf! – Schul­den run­ter! – Wir ticken in so man­chen Punk­ten ähn­lich“, ging der Land­kreis­chef auf die Ver­zehn­fa­chung der Gewer­be­steu­er­ein­nah­men in Rat­tels­dorf von 2010 bis 2020 auf 1,5 Mil­lio­nen Euro ein. „Wirt­schafts­för­de­rung ist bei dir Chef­sa­che.“ – „Im Gegen­zug hat Rat­tels­dorf sei­ne Pro-Kopf-ver­schul­dung von 308 Euro im Jahr 2008 auf 30 Euro im Jahr 2020 auf ein Zehn­tel reduziert.“

Gleich­zei­tig ist nach den Wor­ten von Land­rat Johann Kalb sehr viel inve­stiert wor­den: Mil­lio­nen­be­trä­ge in Schu­le, Kin­der­ta­ges­stät­ten, Rat­haus. Ärz­te­haus oder Hoch­was­ser­schutz. „Die Infra­struk­tur in Rat­tels­dorf ist her­vor­ra­gend ausgeprägt.“

„Als stell­ver­tre­ten­der Land­rat hast du eine neue Para­de­rol­le gefun­den“, dank­te Johann Kalb dafür, dass Bru­no Kell­ner zu jedem Zeit­punkt und bei vie­len Anläs­sen ein­satz­be­reit ist. „Du bist zuver­läs­sig. Du bist stets gut infor­miert. Du bist immer zur Stel­le. Du bist immer an mei­ner Seite.“

Kalb beschrieb sei­nen Stell­ver­tre­ter als Mann mit „klu­ger Weit­sicht, auf­ge­schlos­se­ner Ein­sicht, kol­le­gia­ler Rück­sicht, ver­ständ­nis­vol­ler Nach­sicht und poli­ti­scher Umsicht.“ – „Du wech­selst ger­ne auch ein­mal vom Red­ner­pult an die Werk­bank“, hob er das hand­werk­li­che Geschick Kell­ners her­vor und fügt mit einem Augen­zwin­kern hin­zu: „Ham­mer, Mei­ßel, Ket­ten­sä­ge, usw. – Du könn­test auch als Wer­be-Iko­ne für einen bekann­ten Bau­markt durchgehen.“

Stell­ver­tre­ten­der Land­rat Johan­nes Macie­jon­c­zyk hat­te die Gäste begrüßt. Bea­te Roux sorg­te am E‑Piano für den musi­ka­li­schen Rahmen.