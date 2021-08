AGIL-Autoren­füh­rung 2021

„Bam­ber­ger Bier­ge­schich­ten“ Auf geht’s, das Bier ruft! Die Autoren­füh­rung von Chri­sti­an Fied­ler erfreu­te sich bereits in den letz­ten Jah­ren gro­ßer Beliebt­heit. Es wird auch 2021 nur einen Ter­min geben, am 22.08.2021. Die dies­jäh­ri­ge Autoren-Füh­rung von AGIL mit Dr. Chri­sti­an Fied­ler stellt die zwei jüng­sten Bam­ber­ger Braue­rei­en vor! Mit dem The­ma Hop­fen­han­del star­ten wir in der Hain­stra­ße. Im „Stern­la“ besich­ti­gen wir mit Uwe Stein­metz die Braue­rei und bekom­men unser frisch gezapf­tes Ein­stiegs­bier. Wei­te­re Bier­ge­schich­ten erfah­ren Sie auf dem Weg durch die Alt­stadt ins Sand­ge­biet. Am „Ahörn­la“ begrüßt uns Flo Mül­ler bei sei­ner neu­en Braue­rei und wir pro­bie­ren ein Zwickel­bier. Den Abschluss fin­det die Tour beim drit­ten Bier­stopp in der Alten Hof­hal­tung. Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt, sichern Sie sich recht­zei­tig Ihre Plät­ze! Wei­te­re Infos und Tickets unter: https://​www​.agil​-bam​berg​.de/​a​u​t​o​r​e​n​f​u​e​h​r​u​n​g​_​2​0​2​1​V​.​php

Die Hop­fen & Malz Panorama-Abendfahrt

In Koope­ra­ti­on: AGIL BAM­BERG und DER Bam­berg­Bus – Gleich vier Ter­mi­ne im Sep­tem­ber, und für Kurz­ent­schlos­se­ne: einen im August, gibt es bei der Bier­rund­fahrt: Frei­tags: 03.09., 10.09., 17.09., 24.09. bzw: Sams­tag: 21.08. Genie­ßen Sie mit uns die Bier-Regi­on Ober­fran­ken! Ihr Bier­füh­rer nimmt Sie mit auf eine Pan­ora­ma-Abend­tour und bringt Ihnen die beson­de­re Bier­kul­tur mit ihren viel­zäh­li­gen Braue­rei­en der Regi­on näher. Selbst­ver­ständ­lich darf dabei die Bier­ver­kö­sti­gung nicht feh­len! Im Preis ent­hal­ten sind Wege­bier und Pro­be­bier; übri­ger Ver­zehr indi­vi­du­ell. Es gibt Gele­gen­heit zum Abend­im­biss. Wei­te­re Infos und Tickets unter:

https://​www​.agil​-bam​berg​.de/​h​o​p​f​e​n​u​n​d​m​a​l​z​p​a​n​o​r​a​m​a​a​b​e​n​d​f​a​h​r​t​_​2​0​2​1​V​.​php

Bit­te brin­gen Sie für bei­de Ange­bo­te FFP2 Mas­ken mit.