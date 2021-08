Am Sams­tag, 14. August um 19.30 Uhr fin­det im Rah­men des Kul­tur­som­mers Schloss Gold­kro­nach in der Kath. Kir­che St. Micha­el ein Kon­zert statt. Unter dem Titel „Lie­der­abend mit Freun­den von Alex­an­der von Hum­boldt“ wird Anto­nia Ruck, die bereits mehr­fach in Gold­kro­nach auf­ge­tre­ten ist, Lie­der von Felix Men­dels­sohn Bar­thol­dy, Fan­ny Hen­sel, Cla­ra Schu­mann, Franz Schu­bert sowie Robert Schu­mann vor­tra­gen. Beglei­tet wird sie am Flü­gel von Kirill Kve­t­niy, der auch eini­ge Solo­stücke aus Robert Schu­manns „Kin­der­sze­nen“ spie­len wird. Das Kon­zert fin­det unter Ein­hal­tung aller Coro­nabe­schrän­kun­gen statt. Vor­anmel­dung unter 09241/4858592 oder Mail buero@​koschyk.​de,