„Wir müs­sen den Beschluss so schnell wie mög­lich anpas­sen und wol­len eine ein­sei­ti­ge gastro­no­mi­sche Nut­zungs­mög­lich­keit, weil der Durch­gangs­ver­kehr offen­blei­ben muss“, so die Stadt­spit­ze zur aktu­el­len Ent­wick­lung. Nach­dem der Stadt­rat in sei­ner Sit­zung vom 28. Juli eine Bewirt­schaf­tung der Unte­ren Brücke beschlos­sen hat­te, ste­hen die Rah­men­be­din­gun­gen fest: „Jetzt soll es schnell gehen, des­halb haben wir die Gastro­no­men ein­ge­la­den, sich zu bewer­ben. Aus die­sem Grund führt die Stadt­ver­wal­tung nun ein Inter­es­sen­be­kun­dungs­ver­fah­ren unter den Gastro­no­mie­be­trie­ben für eine ein­sei­ti­ge gastro­no­mi­sche Nut­zung durch, wel­ches bereits bis kom­men­den Mitt­woch (11.08.) abge­schlos­sen sein soll.“

Zunächst hat­te der Stadt­rat eine beid­sei­ti­ge Bewirt­schaf­tung der Brücke beschlos­sen. Aller­dings mach­ten die Sicher­heits­be­hör­den Beden­ken bei einer beid­sei­ti­gen Bewirt­schaf­tung gel­tend, wenn die Fuß­gän­ger­ver­bin­dung wei­ter­hin mög­lich sein soll. Dies bekräf­tig­ten über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de eben­so die Bür­ger­ver­ei­ne Bam­berg Mit­te und Sand sowie der Ver­kehrs­club Deutsch­land (VCD), die sich alle­samt mit Schrei­ben an die Stadt­spit­ze gewen­det haben und deut­lich mach­ten, dass „die Durch­gän­gig­keit für Fuß­gän­ger und Rad­ver­kehr erhal­ten bleibt und die­se durch Secu­ri­ty Kräf­te sicher­ge­stellt wird“, so die Hal­tung des Bür­ger­ver­eins Sand, die auch vom Bür­ger­ver­ein Mit­te (bei­de in ihren schriftl. Stel­lung­nah­men vom 30.07.21) sowie dem VCD (schriftl. Stel­lung­nah­me 01.08.21) geteilt wird.

Die Gastro­no­men kön­nen sich bis 11.08.21 bewer­ben. Schon im Feri­en­se­nat am 19.08.21 sol­len die Ergeb­nis­se dem Stadt­rat prä­sen­tiert wer­den, so der Zeit­plan der Verwaltung.