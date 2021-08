Fuß­ball pur beim FC Ein­tracht Bam­berg im August. Für die in die­sem Monat anste­hen­den vier Heim­spie­le bie­tet der Bay­ern­li­gist ein Kom­bi­ticket unter dem Mot­to „FCE Dau­er­kar­te August 2021“ an. Zu sehen bekommt der Zuschau­er mit die­sem Ticket die Bay­ern­li­ga­spie­le gegen den Würz­bur­ger FV am 14. August, gegen die SpVgg Ans­bach am 21. August und gegen den TSV Groß­bar­dorf am 31. August. Zudem gehört das Test­spiel gegen den kata­ri­schen Erst­li­gi­sten Al-Gha­ra­fa SC am 10. August dazu. Die „FCE Dau­er­kar­te August 2021“ gibt es für 24,50 Euro bzw. 19 Euro (ermä­ßigt) über den Online-Ticket­shop des FCE unter www​.fce2010​.de oder an fol­gen­den Vor­ver­kaufs­stel­len: bvd Kar­ten­ser­vice Bam­berg (Lan­ge Stra­ße 39/41), Kar­ten­ki­osk Bam­berg an der Bro­se Are­na (Forch­hei­mer Stra­ße), Lot­to Hüm­mer Hall­stadt (Emil-Kem­mer-Stra­ße 19), Rei­se­bü­ro Ebern (Rit­ter-von-Schmitt-Stra­ße 8 ), Annett´s Rei­se­bü­ro Hirschaid (Kirch­platz 5). Vor­teil: Im Ver­gleich zum Ein­zel­ticket im Vor­ver­kauf spart der Käu­fer 10 Pro­zent. Höher ist die Erspar­nis gegen­über dem Kauf an der Tageskasse.

Sein näch­stes Spiel bestrei­tet der FC Ein­tracht Bam­berg am kom­men­den Sams­tag, 7. August, beim TSV Abtswind. Anstoß ist um 16:00 Uhr.