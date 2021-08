Rück­kehr der Zuschau­er sehn­lichst erwartet

Unse­re VER­ant­wort­li­chen haben alles in Ihrer Macht Ste­hen­de getan, um eine Rück­kehr unse­rer Fans in die NETZSCH-Are­na zu ermög­li­chen. Das Hygie­nekon­zept auf Grund­la­ge der aktu­ell gül­ti­gen Vor­ga­ben steht, jedoch kön­nen wir heu­te noch kei­ne seriö­se Aus­sa­ge dar­über tref­fen, wie vie­le Zuschau­er für die Heim­spie­le unse­rer Sel­ber Wöl­fe zuge­las­sen sein wer­den. Die Kar­ten sind für alle Spie­le der Sai­son 2021/2022 inklu­si­ve aller Vor­be­rei­tungs- und Play­off­spie­le gül­tig. Die Prei­se muss­ten an die höhe­re Liga ange­passt wer­den. Die Sai­son­kar­ten­in­ha­ber aus der Vor­sai­son wur­den bereits ange­schrie­ben. Alle übri­gen Inter­es­sen­ten kön­nen sich ab 04.08.2021 das ent­spre­chen­de Bestell­for­mu­lar auf der Home­page unse­rer Sel­ber Wöl­fe herunterladen.

Die Zuschau­er haben gefehlt

„Wir blicken auf eine unver­gess­li­che Sai­son zurück: Packen­de Play­off-Seri­en, Ober­li­ga Süd Mei­ster­schaft, Ober­li­ga Mei­ster­schaft und Auf­stieg in die DEL2. Eine sen­sa­tio­nel­le Lei­stung unse­rer Spie­ler, Trai­ner, Betreu­er, medi­zi­ni­schen Abtei­lung sowie aller in irgend­ei­ner Form an die­ser gran­dio­sen Lei­stung betei­lig­ten Men­schen! Was ein­zig und allein gefehlt hat, die­se sicher­lich unver­gess­li­che Spiel­zeit zur Besten zu machen, waren unse­re Fans! Auch wenn wir über die kom­plet­te Spiel­zeit hin­weg immer gespürt haben, dass unse­re Anhän­ger hin­ter uns stan­den und in irgend­ei­ner Wei­se bei uns waren. Sei es bei unver­gess­li­chen Aben­den mit Spra­de TV, in den sozia­len Medi­en oder bei den durch­ge­führ­ten Fan­ak­tio­nen“, kommt Geschäfts­stel­len­lei­ter Peter Pah­len ins Schwär­men, wenn er auf die zurück­lie­gen­de Auf­stiegs­sai­son zurück­blickt. „Zudem möch­ten wir es nicht ver­säu­men, uns auch auf die­sem Weg noch­mals bei allen Sai­son­kar­ten­in­ha­bern der ver­gan­ge­nen Spiel­zeit zu bedan­ken, die auf die Erstat­tung des Kauf­prei­ses ver­zich­tet und den Betrag an die Nach­wuchs­ab­tei­lung oder an der VER­ein gespen­det haben“, so Pah­len wei­ter. Die VER­ant­wort­li­chen unse­rer Sel­ber Wöl­fe hof­fen nun sehn­lichst auf die Rück­kehr von Zuschau­ern in die NETZSCH-Are­na in der Spiel­zeit 2021/2022. „An ober­ster Stel­le steht selbst­ver­ständ­lich wei­ter die Gesund­heit unse­rer Besu­cher und wir müs­sen uns wei­ter stän­dig an das dyna­mi­sche Gesche­hen anpas­sen. Wir kön­nen des­halb heu­te noch kei­ne mög­li­che Zuschau­er­zahl nen­nen. Wir hof­fen gene­rell auf die Rück­kehr von Zuschau­ern bei Sport­ver­an­stal­tun­gen“, ver­deut­licht Peter Pah­len die Unge­wiss­heit hin­sicht­lich einer mög­li­chen Rück­kehr von Zuschau­ern in die NETZSCH-Arena.

Wunsch-Plät­ze kön­nen nicht garan­tiert werden

Bei der Bestel­lung von Sai­son­kar­ten kann der gewünsch­te Block und bei Sitz­plät­zen auch die Platz­num­mer ange­ge­ben wer­den. Auf­grund der aktu­ell unkla­ren Situa­ti­on besteht jedoch kein Anspruch auf Erfül­lung die­ses Wun­sches. Die Sai­son­kar­ten-Bestel­ler müs­sen damit rech­nen, dass Ersatz­plät­ze gebucht wer­den, falls auf­grund gesetz­lich vor­ge­ge­be­ner Beschrän­kun­gen, Platz­sper­ren oder ähn­li­che Maß­nah­men umge­setzt wer­den müssen.

Spra­de-Gut­schei­ne bei Gei­ster­spie­len Und was pas­siert, wenn kei­ne oder weni­ger Zuschau­er zuge­las­sen wer­den als Sai­son­kar­ten ver­kauft wur­den? „Dann wer­den wir an die Sai­son­kar­ten­in­ha­ber, die kei­nen Zutritt zur NETZSCH-Are­na erhal­ten, Gut­schei­ne unse­res Part­ners Spra­deTV aus­ge­ben. Damit kön­nen sich unse­re Sai­son­kar­ten­be­sit­zer dann kosten­frei die jewei­li­gen Heim­spie­le im Live­stream anse­hen“, führt Geschäfts­stel­len­lei­ter Peter Pah­len wei­ter aus. Damit dies funk­tio­niert, muss bei der Sai­son­kar­ten­be­stel­lung die Ein­wil­li­gung gege­ben wer­den, dass wir die bei der Bestel­lung ange­ge­be­ne Mail­adres­se an Spra­deTV wei­ter­ge­ben dür­fen. Genau die­se Mail­adres­se muss dann auch bei der Regi­strie­rung und Anmel­dung bei Spra­deTV benutzt wer­den. Bei einem etwai­gen vor­zei­ti­gen Sai­son­ab­bruch wird der Kar­ten­preis nicht erstat­tet. Jedoch haben die Sai­son­kar­ten­in­ha­ber den gro­ßen Vor­teil, dass bei die­se bei beschränk­ten Zuschau­er­ka­pa­zi­tä­ten vor­ran­gig Zutritt zu den Spie­len erhalten.

Ein­zel­tickets nur im Vor­ver­kauf erhältlich

Die übri­gen Plät­ze, die nicht als Sai­son­kar­ten ver­kauft wer­den, gehen als Ein­zel­kar­ten in den frei­en Verkauf.

Hier wei­sen wir schon jetzt dar­auf hin, dass es in der Sai­son 2021/2022 vor­aus­sicht­lich zunächst kei­ne Abend­kas­se geben wird. Die Ein­tritts­kar­ten kön­nen dann nur per­so­na­li­siert im Vor­ver­kauf erwor­ben werden.

Ein­tritts­prei­se wer­den an die DEL2 angepasst

Die Ein­tritts­prei­se muss­ten wie folgt an die höhe­re Liga ange­passt werden.

Tages­ticket

Kate­go­rie / Steh­platz / Sitz­platz A, D, E, H / Sitz­platz B, C, F, G

Voll­zah­ler / € 16,- / € 20,- / € 23,00

Ermä­ßigt / €13,- / € 17,- / € 19,00

Kind / € 8,- / € 10,- / € 12,00

Sai­son­kar­te

Gül­tig für alle Spie­le 2020/2021: Vor­be­rei­tung + Haupt­run­de + Mei­ster­run­de inkl. aller Playoff-Spiele

Kate­go­rie / Steh­platz / Sitz­platz A, D, E, H / Sitz­platz B, C, F, G

Voll­zah­ler / € 410,- / € 510,- / € 570,-

Ermä­ßigt / € 335,- / € 440,- / € 470,-

Kind / € 205,- / € 255,- / € 295,-

Die Sai­son­kar­te gilt nicht für die Heim­spie­le der VER Selb 1b-Mannschaft.

Kin­der unter sechs Jah­ren erhal­ten in die­ser Sai­son kei­nen frei­en Eintritt.

Die Kar­ten sind nicht über­trag­bar, bei Ein­tritt muss der Aus­weis vor­ge­zeigt werden.

Über wei­te­re Maß­nah­men in Bezug auf Hygie­ne­vor­schrif­ten wer­den wir recht­zei­tig informieren.

Abho­lung der Saisonkarten

Die per Vor­aus­kas­se bezahl­ten Sai­son­kar­ten wer­den bis spä­te­stens 9.9.2021 ver­sen­det. Details zur Abhol­mög­lich­keit gegen Bar- oder EC-Zah­lung wer­den wir noch recht­zei­tig bekannt geben.