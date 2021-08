Der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg führt am heu­ti­gen Don­ners­tag eine PCR-Rei­hen­testung an einer Grund­schu­le im Land­kreis Bam­berg durch. Dort sind am Ende des Schul­jah­res meh­re­re Infek­tio­nen auf­ge­tre­ten. Die PCR-Testung soll nun Auf­schluss über das Infek­ti­ons­ge­sche­hen brin­gen und damit zum Schutz der Kin­der beitragen.