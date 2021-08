Das Kro­nacher Impf­zen­trum bie­tet am Diens­tag, 10. August, von 13 bis 15 Uhr allen Fami­li­en an, sich mit dem Impf­stoff von Bio­n­tech gegen das Coro­na-Virus imp­fen zu las­sen. Das Ange­bot rich­tet sich an alle Fami­li­en­mit­glie­der ab 12 Jah­re. Die Min­der­jäh­ri­gen kön­nen bei die­ser Akti­on mit Erlaub­nis der Eltern und nach einem Auf­klä­rungs­ge­spräch mit dem jewei­li­gen Arzt geimpft wer­den. Eine kon­kre­te Ter­min­ver­ein­ba­rung für die­se Son­der­impf­ak­ti­on ist nicht erfor­der­lich. Inter­es­sier­te Fami­li­en kön­nen in dem ein­gangs erwähn­ten Zeit­fen­ster ein­fach vor­bei­kom­men. Ledig­lich die Vor­la­ge eines Aus­wei­ses ist erforderlich.