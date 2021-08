Nach der offi­zi­el­len Auf­takt­ver­an­stal­tung vom 20. Mai 2021 via You­tube (Anmer­kung der Redak­ti­on: sie­he wei­ter unten) geht das Smart City Bam­berg-Team nun einen Schritt wei­ter, um auch wirk­lich die gan­ze Stadt­ge­sell­schaft aktiv mit ein­zu­be­zie­hen. Am Diens­tag, 10. August, wird die auf­ge­zeich­ne­te Ver­an­stal­tung, die auf­grund von Covid-19 nur online statt­fin­den konn­te, im KUFA-Saal in der Kul­tur­fa­brik in Bam­berg gezeigt.

Da für man­che Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Teil­nah­me an Online-Ver­an­stal­tun­gen noch immer unge­wohnt ist, ist es Smart City ein beson­ders Anlie­gen, alle noch­mal ganz ana­log und per­sön­lich ein­zu­la­den. Schließ­lich muss smart nicht immer gleich digi­tal bedeu­ten. Der Ein­tritt ist kosten­los und kom­men dür­fen alle, die wis­sen wol­len, was Smart City Bam­berg eigent­lich genau ist und wie man sich an der Gestal­tung der digi­ta­len Zukunft der Stadt auch ganz ohne tech­ni­sche Kennt­nis­se betei­li­gen kann.

Los geht es um 18 Uhr, Ein­lass ist bereits ab 17.30 Uhr. Nach der Film­vor­füh­rung gibt es außer­dem die Mög­lich­keit, in einer Gesprächs­run­de Fra­gen an den Wirt­schafts­re­fe­ren­ten der Stadt Bam­berg, Dr. Ste­fan Gol­ler, sowie an das Smart City-Team Bam­berg zu stel­len. Gemein­sam las­sen wir den Abend mit lecke­ren Snacks und Geträn­ken ausklingen.

Anmel­dun­gen zur Ver­an­stal­tung: smartcity@​stadt.​bamberg.​de oder per Tele­fon: 0951/87–2109

Wer es an die­sem Abend nicht zu der Ver­an­stal­tung schafft, aber trotz­dem ger­ne mal ganz ana­log über das Pro­gramm spre­chen möch­te, kann sich beim Team Smart City mel­den. Die Mul­ti­pli­ka­to­ren des Pro­gramms sind bereits in ganz Bam­berg im Ein­satz, um Kon­takt zu Ver­ei­nen, Initia­ti­ven und Nach­bar­schafts­netz­wer­ken auf­zu­neh­men sowie per­sön­lich zum Mit­ma­chen ein­zu­la­den. Mel­den Sie sich ger­ne unter der oben ange­ge­be­nen Mail-Adres­se oder Telefonnummer.

Video der Auf­takt­ver­an­stal­tung – dau­ert 2 Stun­den 18 Minuten: